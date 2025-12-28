Atento, Boca: tras el intento por Taty Castellanos, Flamengo busca un refuerzo de 30 millones para retener la Copa Libertadores

En su regreso a la Copa Libertadores tras dos años ausente, Boca Juniors volverá a pelear por su sueño de conquistar su séptima estrella en el certamen. Sin embargo, las potencias brasileñas ya se posicionan como las principales candidatas a quedarse con el trofeo.

Sin ir más lejos, Flamengo, último campeón del torneo de CONMEBOL, busca mejorar a su plantel de estrellas que derrotó a Palmeiras en Lima por la final de la edición 2025. En este mercado de pases, el Mengao busca romper el mercado de pases al adquirir a un delantero.

En los últimos días, el combinado carioca fracasó en su intento por fichar a Taty Castellanos. Flamengo llegó a poner sobre la mesa 25 millones de euros, pero Lazio se plantó y le comunicó que no lo soltará por menos de 40, una cifra inédita para una compra en el fútbol sudamericano.

Según la información de ESPN, el Fla ya tiene a otro atacante en carpeta. Se trata de Kaio Jorge, el delantero surgido de Santos, que la rompió a lo largo del 2025 con la camiseta de Cruzeiro. A pesar de que es un futbolista del medio local, la cifra no será para nada accesible.

La operación por el atacante de 23 años podría completarse en torno a los 30 millones de euros, una cifra que sería récord para Sudamérica. Palmeiras abonó poco más de 25 millones para adquirir a Vitor Roque al inicio de 2025, la compra más abultada para un club de CONMEBOL hasta la fecha.

Los números de Kaio Jorge en 2025

El delantero de Cruzeiro, que tuvo un breve paso por Juventus, pagó con goles la adquisición por poco más de 7 millones de euros por parte del club brasileño. Este año, Kaio Jorge anotó 25 goles y repartió 7 asistencias en 43 partidos entre todas las competencias.

Además, el atacante se ganó su primera convocatoria a la Selección de Brasil. Carlo Ancelotti lo evaluará en los próximos meses, por lo que no pierde ilusión de estar en el Mundial 2026 con la Canarinha.

