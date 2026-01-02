Tras ser rechazado por Banfield, el futuro de Ricardo Centurión estaría en Sudamérica

La carrera de Ricardo Centurión se relanzó en el fútbol boliviano, donde lució la camiseta de Oriente Petrolero. Sin embargo, después de 9 goles y 4 asistencias en un total de 31 partidos, finalizó su estadía que duró durante un período de ocho meses.

A lo largo de las últimas horas, y sobre todo después de que BOLAVIP accediera a la información de que el ex Racing y Boca deseaba regresar a su país y jugar en la Liga Profesional, se confirmó que Banfield rechazó su incorporación. Había sido ofrecido al elenco de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.

Los directivos del Taladro están buscando levantar las inhibiciones, donde posee una deuda cercana a los 1.300.000 dólares, para poder ir detrás de los refuerzos, y tras recibir la posibilidad de sumar a Centurión, desecharon su nombre porque quieren adquirir futbolistas con poder de reventa, algo que no posee el nacido en Avellaneda a sus 32 años.

En medio de todo esto, es Emelec quien tiene la posibilidad de quedarse con su ficha, dado que también fue ofrecido. Incluso, el medio de comunicación InfoAzul sostiene que el extremo aparece en la órbita de tres clubes ecuatorianos.

Para que se produzca su arribo, ya que los comandados por el argentino Guillermo Duró precisan de un creativo, solamente deberían sentarse a negociar, porque las salidas de Facundo Castelli, Alfonso Barco, Christian Cueva y posiblemente Juan Pablo Ruiz Gómez, los Eléctricos liberaron cupos de extranjeros.

Ricardo Centurión durante su paso por el fútbol boliviano. (Foto: Prensa Oriente Petrolero)

Los números de Ricardo Centurión en Oriente Petrolero

Además de los goles que anotó y las asistencias que brindó, en todo el tiempo que estuvo en las filas de Oriente Petrolero, fueron 1.712 minutos en cancha los que tuvo Ricardo Centurión. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y 2 rojas.

La temporada del Refinero estuvo muy lejos de ser positiva: terminó en el 11º lugar de la Liga de Bolivia, con más derrotas que victorias. Al equipo le costó ser regular de local y sufrió muchísimo en condición de visitante, donde solo consiguió un triunfo en 14 presentaciones.

