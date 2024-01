Sufre Bielsa: la dura baja que anunció Uruguay para el Preolímpico Sub 23

A pocos días del inicio del Torneo Preolímpico Sub 23, que dará dos plazas para París 2024, siguen los problemas con los clubes, las selecciones y algunos futbolistas. En esta ocasión, la selección de Uruguay tuvo que dar de baja a uno de los delanteros con los que contaba Marcelo Bielsa. Es que Cristian Kike Olivera debió regresar a Estados Unidos por pedido de Los Angeles FC y no jugará el certamen. Así, la ‘Celeste’ viajará a Venezuela con solo 22 jugadores.

Hace algunos días, a la Selección Argentina le había pasado una situación similar con la baja de Julián Malatini, debido a su transferencia de Defensa y Justicia al Werder Bremen de Alemania. Ahora, le tocó el turno a la selección uruguaya con uno de los jugadores que era una fija en el once titular que pensaba Bielsa.

Olivera había recibido el permiso de Los Angeles FC para jugar el Preolímpico en primera instancia. De hecho, estuvo trabajando desde diciembre bajo las órdenes de Marcelo Bielsa y hasta disputó amistosos recientemente siendo siempre titular. Sin embargo, el conjunto estadounidense cambió de idea en los últimos días.

Desde el pasado lunes, de acuerdo a diversas fuentes desde Uruguay, Olivera recibió la presión de LAFC para retornar a Estados Unidos y que se reincorpore a la pretemporada del plantel. Debido a que el Torneo Preolímpico Sub 23, que se jugará en Venezuela a partir del 20 de enero, no es organizado por FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Por lo cual, el reclamo del conjunto californiano debió ser cumplido y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo informó en las últimas horas.

El comunicado de la AUF por la baja de Cristian Olivera

“La Asociación Uruguaya de Fútbol informa que Los Ángeles FC ha comunicado en las últimas horas y ya vencido el plazo para sustitución de jugadores, la revocación de la autorización para que Cristian Olivera participe del Torneo Preolímpico de Venezuela“, indicó el comunicado en primera instancia.

“En ese sentido la AUF agrega que se analizó la documentación disponible y se estudió el caso desde el punto de vista jurídico, deportivo y personal. A la luz de este análisis, se privilegió la protección deportiva y personal del futbolista y se resolvió liberarlo para retornar a su club“, informaron.

Y agregaron: “La AUF desea aclarar que la participación de Cristian en la selección preolímpica se dio bajo la estricta autorización y control de su club, cuyo cambio de criterio y decisión perjudica a nuestra selección, ya que el jugador no podrá ser sustituido de acuerdo a la reglamentación del torneo“.

De esta manera, Bielsa viaja a Venezuela sólo con 22 futbolistas ante la imposibilidad de reemplazar a Cristian Olivera. Una baja sensible, ya que era el centrodelantero titular de Uruguay para el Preolímpico.

¿Por qué Los Angeles FC insistió en el regreso de Cristian Olivera?

La realidad es que el cambio de parecer de Los Angeles FC no fue justificado. El club estadounidense no emitió ningún tipo de comentario al respecto, ya que sólo apuntó a su derecho de ser dueño de la ficha del jugador para pedir su regreso.

Hay una realidad: el equipo que dirige Steven Cherundolo no tiene muchas opciones en el ataque por estos momentos. Con las salidas de Carlos Vela y Mario González, se quedó sin opciones de centrodelanteros y no han llegado nuevos futbolistas para reemplazarlos. Ese pudo haber sido uno de los motivos que llevó al cambio de parecer y el pedido para que Kike vuelva.

El cambio obligado que tuvo Uruguay para el Torneo Preolímpico

Si bien Bielsa no pudo reemplazar a Olivera debido al pedido de Los Angeles FC, sí pudo hacer un cambio de nombres por una lesión. El extremo de sólo 16 años, Rodrigo Dudok (Defensor Sporting), quedó desafectado para el Preolímpico debido a un traumatismo de rodilla. Su lugar será ocupado por Agustín Albarracín (Montevideo Wanderers).

Así será el fixture de Uruguay en el Torneo Preolímpico

La Selección de Uruguay Sub 23 integra el grupo B del Torneo Preolímpico. Su debut recién está estipulado para el 24 de enero ante Paraguay debido a que la primera fecha la tiene libre. Luego, para su segundo partido, el 27 de enero, se medirá a Perú. Tres días después, el 30, se enfrentará a Chile. Y cerrará su participación en esta fase el día 2 de febrero ante Argentina.

La ‘Celeste’ debe terminar entre los dos primeros puestos del grupo B para pasar a la fase final en donde podrá disputar uno de los dos lugares disponibles para los Juegos Olímpicos de París 2024.