Se terminó una era para la Selección Argentina de Vóley. Tras conseguir el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, el paso por París 2024 fue totalmente diferente. El camino se inició con una derrota por 3 a 0 ante Estados Unidos. En la segunda jornada fue caída por 3 a 1 contra Japón en un partido que no estuvo exento de polémicas.

Este viernes bien temprano por la mañana (a las 4 comenzó el partido en Argentina) los de Marcelo Méndez se enfrentaron a Alemania por la tercera jornada de la zona y la obligación era ganar al menos 3 a 1 para soñar con avanzar, aunque para eso dependía de otros resultados. Los alemanes fueron superiores y derrotaron a Argentina por 3 a 0 y de esta manera lo eliminaron de los Juegos Olímpicos en la fase de grupos.

Alemania se impuso 3 a 0 a Argentina. (Foto: Getty).

Una generación que quedará en la historia

Pese al traspié en París 2024, jugadores -que probablemente hayan jugado sus últimos Juegos Olímpicos- como Facundo Conte o Luciano De Cecco (abanderado de la delegación argentina en la Ceremonia Inaugural) merecen el reconocimiento eterno por haberse entregado de la manera que lo hicieron. Aquella medalla de bronce obtenida en Tokio no se olvidará nunca ya que -junto a Seúl 88- es uno de los hitos grandes de este deporte argentino.

¿Quiénes son los máximos candidatos a quedarse con la medalla dorada?

Sin dudas el gran candidato es Francia, no solamente por ser local, sino porque además ganó en sus dos primeras presentaciones. También aparece en el radar Italia, que también inició su camino con dos triunfos. Eslovenia y Estados Unidos también prometen dar pelea. En esta oportunidad lo llamativo es que ni Argentina ni Brasil -las dos potencias sudamericanas- no obtuvieron los resultados esperados en la previa al inicio de la competencia.