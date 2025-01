Se sorteó el Abierto de Australia y los 11 argentinos ya conocen a sus rivales: Cerúndolo vs. uno de los jugadores más polémicos del circuito

La temporada 2025 ya está en marcha y casi sin respiro llega el primer gran torneo del año: del 12 al 26 de enero, en Melbourne, se llevará a cabo el Abierto de Australia. A las habituales altas temperaturas se someterán nada más y nada menos que once tenistas argentinos, ocho en el cuadro masculino y tres en el femenino. Este jueves se realizó el sorteo del main draw y, en líneas generales, fue bastante positivo para los argentinos.

Habitualmente, el Abierto de Australia no es un torneo cómodo para los tenistas argentinos. Eso se debe a diversos factores, pero principalmente a la fecha en la que se juega, con la pretemporada -en la que se hace una base física importante- y a eso se suman las distancias, la diferencia horaria y un calor infernal, aunque claro está que este último aspecto afecta a la gran mayoría de los jugadores y jugadoras del circuito.

En lo que respecta al cuadro masculino, las tres raquetas argentinas más importantes tendrán debuts que prometen ser duros, pero para nada imposibles. Sebastián Báez se medirá ante el francés Arthur Cazaux (N° 80), Francisco Cerúndolo irá ante el siempre polémico Alexander Bublik (N° 33) y Tomás Etcheverry frente al italiano Flavio Cobolli (N° 32).

Probablemente quien tiene el estreno más complicado es Mariano Navone, que viene de ser convocado por Javier Frana para jugar la Copa Davis en noruega, ya que tendrá que verse cara a cara contra el 15 del mundo, Jack Draper. Díaz Acosta enfrentará al belga Bers, Francisco Comesaña al alemán Altmaier y tanto Camili Ugo Carabelli como Federico Coria se medirán ante dos tenistas que lleguen desde la qualy.

Mariano Navone. (Foto: Getty).

El cuadro femenino tendrá a tres tenistas argentinas en este 2025 y cuenta con un detalle particular: Julia Riera llegó desde la qualy, algo que no sucedía para una compatriota desde que Paula Ormaechea lo haga trece años atrás. Justamente Riera no tuvo mucha suerte en el sorteo ya que le tocará enfrentar en primera ronda a la brasileña Beatriz Haddad Maia. Lourdes Carlé irá ante la estadounidense Amanda Anisimova y Nadia Podoroska jugará ante Karolina Muchova, la checa que se encuentra número 21 en el ranking de la WTA.

Los rivales de los once argentinos:

Cuadro masculino

Sebastián Báez vs. Arthur Cazaux (FRA)

Francisco Cerúndolo vs. Alexander Bublik (KAZ)

Tomás Etcheverry vs. Flavio Cobolli (ITA)

Mariano Navone vs. Jack Draper (GBR)

Facundo Díaz Acosta vs. Zizou Bergs (BEL)

Francisco Comesaña vs. Daniel Altmaier (ALE)

Camilo Ugo Carabelli vs. Qualy

Federico Coria vs. Qualy

Cuadro femenino

Lourdes Carlé vs. Amanda Anisimova (USA)

Nadia Podoroska vs. Karolina Muchova (CZ)

Julia Riera vs. Beatriz Haddad Maia (BRA)

