Llegó como una ‘Cenicienta’ en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, República Dominicana dejó una muy buena imagen y hasta pudo haber peleado por la clasificación. De hecho, llegó con chances a la última fecha, pero no pudo ser. Aún así, esta selección de Centroamérica impresionó a propios y extraños y, en gran medida, se lo debe al trabajo de Ibai Gómez, un discípulo del trabajo de Marcelo Bielsa.

República Dominicana terminó en el tercer lugar del grupo C por detrás de Egipto y España, selecciones que terminaron clasificadas a cuartos de final. Los quisqueyanos no pudieron ganar, pero sí hicieron historia al marcar goles en su primera participación en los Juegos Olímpicos.

Empezó con un empate sorpresivo ante Egipto, aunque sin goles. Luego, en el segundo partido, Ángel Montes de Oca marcó el 1-1 ante España, ese primer gol olímpico histórico, aunque no pudo resistir el embate de ‘La Roja’ y cayó por 3-1. Pese a ese resultado, en la última fecha, llegó con chances, aunque dependía de una goleada española y de un triunfo ante Uzbekistán. Al final, igualó ante los uzbekos y, para colmo, los Faraones dieron el golpe ante los españoles.

Ibai Gómez, de entrenar juveniles en su club a la sorpresiva propuesta de República Dominicana

Ibai Gómez estaba trabajando en el club bilbaíno, Santuxtu FC, en donde dirigía uno de sus equipos juveniles. Así fue como le llegó un llamado desde la Federación de República Dominicana para que sea el entrenador de la selección en estos Juegos Olímpicos.

Ibai Gómez, en su paso por Athletic Club en 2021 (IMAGO / ZUMA Press Wire).

La selección centroamericana ganó su lugar en París 2024 luego de quedar segundo en el Torneo Sub 20 de la Concacaf, que ganó Estados Unidos hace un par de años. Sin embargo, no tenían entrenador para su seleccionado Sub 23 y ahí es cuando pensaron en Ibai Gómez.

“De primeras me quedé como diciendo ‘no sé si es una broma, si es en serio’. Porque, claro, yo conocía entre poco y nada de lo que es la federación de la República Dominicana, lo que es el fútbol dominicano“, reveló en una entrevista al sitio web Relevo.

“Les dije que me diesen un tiempo para ver jugadores de República Dominicana y analizar hasta qué punto creía que podíamos ser competitivos. Somos personas que confiamos muchísimo en lo que hacemos pero no piensas que te va a llegar esta oportunidad así tan rápido”, agregó.

Su buen trabajo en República Dominicana permitió que marquen su primer gol y también obtengan su primer punto en un torneo de fútbol de Juegos Olímpicos. Además, potenció figuras jóvenes a futuro como los casos de Peter Federico, Edison Azcona y tantos otros.

La influencia de Marcelo Bielsa en Ibai Gómez como entrenador

Ibai Gómez debutó como profesional en el Athletic Club de Bilbao, equipo en el que tuvo un primer paso de 2010 hasta 2016 y, luego, entre 2019 y 2021. De muy joven se interesó en la dirección técnica. De hecho, hasta la fecha, lleva 14 años desde que terminó el curso de entrenador.

Para su transformación como entrenador, una pieza clave fue ni más ni menos que Marcelo Bielsa, quien fue su entrenador en el Athletic de Bilbao. De hecho, el ‘Loco’ lo dirigió en 75 partidos, siendo el que más lo dirigió en su carrera (le sigue Ernesto Valverde con 67 encuentros).

Marcelo Bielsa, en su paso por Athletic Club en 2013 (IMAGO / Cordon Press/Miguelez Sports).

Tal fue la influencia del técnico argentino que Gómez asegura que tiene todo guardado con respecto a lo trabajado con él. “Tengo guardadas las dos temporadas de Bielsa en el Athletic. Todo lo que hicimos cada día en los entrenamientos, todas las acciones. Marcelo es un entrenador que tiene una forma de trabajar muy peculiar, muy diferente a lo que te puedes encontrar con otros entrenadores. Es un técnico que al jugador le hace sentirse mejor y siempre, el 95% de los futbolistas a final de temporada, terminan siendo mejores de lo que eran al principio”, consideró.

“Recuerdo con qué facilidad encontrabas al hombre libre, con qué facilidad jugabas. Muchas cosas de su forma de trabajar me llamaron la atención hasta tal punto que, tanto a Claudio (Vivas) como a Pablo (Quiroga), los dos que estaban con él en su cuerpo técnico, les hablé y les pedí por favor si me podían dejar todo lo que hacíamos. Lo guardo como oro en paño. Hay mucha gente que me lo ha pedido, pero por respeto me lo guardo para mí“, aseguró en la mencionada nota.