Argentina ya conoce la convocatoria de Francia para la cita en París. No estará Mbappé, más si diversas figuras de peso. Javier Mascherano y compañía toman nota.

Es oficial la lista de Francia para los Juegos Olímpicos. Le Bleus serán uno de los grandes rivales a vencer para el equipo que dirigirá Javier Mascherano en la ciudad de París. No estará Kylian Mbappé por petición de Real Madrid, pero los galos llevarán figuras de sobra para competir por el oro ante la selección Argentina. Todo empieza el próximo 24 de julio y hasta el sábado 10 de agosto. La Albiceleste toma nota.

Mbappé era el gran sueño de un Thierry Henry que hará de entrenador para Francia. El ícono del Arsenal se quedará igualmente sin grandes talentos como Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Olivier Giroud o Antoine Griezmann a pesar de los esfuerzos de la federación gala. No todos los deseados pudieron convencer a sus clubes de unirse a París 2024. Pero que nadie piense que Le Bleus no contará con talento de sobra para cuando empiece a rodar el balón. 18 hojas de vida ya fueron anunciadas.

Desde el propio arco Henry contará con activos a seguir de cerca. Guillaume Restes, portero de 19 años del Toulouse y para muchos próximo heredero de Hugo Lloris, será el titular para un combinado que buscará cerrar el oro en unas semanas. Por la defensa aparecen nombres más conocidos como el zaguero del Sevilla Loic Badé. Hasta aquí fichas clave en el sistema de Francia, pero el gran potencial llega arriba cuando se mira su ataque.

Decíamos que Mbappé no irá a la cita, más si otras hojas de vida que serán el pilar del combinado local en los Juegos Olímpicos. Alexander Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace con 19 goles esta temporada), el joven Ryan Cherki y un ex PSG como Arnaud Kalimuendo serán alternativas en una Francia plagada de activos en ataque. El mayor de sus fichajes para esta cita llega desde un Bayern Múnich que cede a Michael Olise.

Mateta y Olise, las grandes apuestas de Francia para los Juegos Olímpicos: IMAGO

Será la gran figura de esta Francia. El ex extremo del Crystal Palace acaba de fichar por los reyes de la Bundesliga en sumas cercanas a los 70 millones de euros. A sus 22 años tendrá la responsabilidad de liderar a una selección de Le Bleus que por nombres y figuras, supone una de las candidaturas más fuertes a París 2024. El extremo por derecha viene de firmar 16 tantos y 25 asistencias en su paso por el equipo de la capital inglesa.

Marruecos se asegura a Hakimi

Real Madrid no dejará que el rival de Argentina en la fase de grupos cuente con Brahim Díaz. Es una baja sensible para los Leones del Atlas, quienes ya cuentan con el OK del París Saint Germain para contar con Achraf Hakimi en el grupo de la Albiceleste. Será el líder de un equipo físico, lleno de velocidad y que también ya hizo oficial su lista de convocados.

Las figuras de Argentina para los Juegos Olímpicos

AFA también adelantaba la lista días atrás. Destacan por encima de los sub-23 habilitados por el COI nombres como Julián Álvarez, Gerónimo Rulli o Nicolas Otamendi. No estará Lionel Messi a pesar de los rumores, más si otros escuderos interesantes como Ezequiel Fernández, Santiago Hezze, Cristian Medina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Lucas Beltrán o Claudio Echeverri. Todo listo en París para el 24 de julio.