Ganó 11 Grand Slams, fue número 1, tiene devoción por Rafael Nadal y cuestionó a las hermanas Williams: “Le hicieron daño al tenis”

El tenis femenino español estuvo muy bien representado en las últimas décadas. Probablemente, las jugadoras más reconocidas fueron Conchita Martínez, Arantxa Sánchez Vicario en la década del 90 y más recientemente Garbiñe Muguruza o mismo en el presente se destaca Paula Badosa, aunque entre una generación y otra estuvo Virginia Ruano Pascual, más conocida como Vivi. Si bien se destacó en dobles junto a Paola Suárez principalmente, en lo que respecta a su carrera en individuales ganó algunos torneos y en 2001 obtuvo una victoria memorable ante quien por entonces era la número 1 del mundo en el ranking de la WTA.

Los inicios de Vivi Ruano Pascual en el tenis

Virginia Ruano Pascual nació el 21 de septiembre de 1973 en Madrid y sus inicios en el tenis profesional fueron en 1992, aunque anteriormente hubo un largo camino recorrido hasta llegar a jugar a ese nivel. En 2020 dialogó con El Español y dijo: “Hice mucho deporte desde pequeña. Empecé con la gimnasia deportiva en el INEF, pero mis padres me tenían que llevar, había distancia… Y aquí cerca de donde vivo había un centro de tenis donde jugaba mi hermano. Ahí empecé a entrenar y me empezó a gustar este deporte. Pero también he practicado judo, balonmano… Me gustaba mucho practicar deporte”.

Una destacada carrera en individuales

Los primeros años en el circuito fueron de adaptación, recién en 1997 ganó su primer título en individuales: fue en Cardiff. Al año siguiente volvió a salir campeona, en esta oportunidad en Budapest y su último título en esta modalidad fue en 2005 en Taskent. En lo que respecta al ranking, lo más alto a lo que llegó fue al puesto 28 en el año 1999. En Grand Slams, sus mejores performances fueron en Roland Garros 1995 y en el Abierto de Australia donde llegó a los cuartos de final. Un detalle no menor fue cuando en 2001 le ganó a quien por entonces era número 1 del mundo en la primera ronda de Wimbledon: se trató de Martina Hingis.

Virginia Ruano Pascual en 2004. (Foto: Getty).

Brillante trayectoria en dobles

En paralelo a su gran carrera en individuales, Virginia Ruano Pascual llevó adelante una impresionante trayectoria en dobles, principalmente con la argentina Paola Suárez, con quien conquistó nada más y nada menos que 10 títulos de Grand Slam. Entre 2003 y 2005 fue número 1 del mundo en esta modalidad y también obtuvo un Grand Slam en mixto junto a Tomás Carbonell, fue en Roland Garros 2001.

Virginia Ruano Pascual y Paola Suárez tras ganar el US Open 2004. (Foto: Getty).

Por otro lado, ganó dos medallas olímpicas, ambas de Plata. La primera de ellas fue junto a Conchita Martínez en Atenas 2004, mientras que la segunda fue con Anabel Medina Garrigues en Beijing 2008. Sin dudas, en dobles marcó una era y es por lo que más se la reconoce en los días que corren.

Virginia Ruano Pascual y Anabel Medina Garriguesen en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. (Foto: Getty).

El día que arremetió contra Venus y Serena Williams

En el año 2010, cuando decidió ponerle punto final a su carrera, Vivi Ruano Pascual dialogó con Eurosport y tuvo duras palabras para con Serena y Venus Williams: “El tenis femenino está pasando un bache, es un bache que se veía venir, que no se ha previsto y que ahora lo estamos sufriendo. Las hermanas Williams ayudaron a evolucionar al tenis de una manera, pero también han hecho un poco de daño al tenis femenino, porque si después de llegar a ser número uno lo utilizas como lanzadera para llegar a ser modelo, para llegar a ser actriz… Si tú eres tenista, eres tenista”.

Serena y Venus Williams en 2002. (Foto: Getty).

Debilidad por Rafael Nadal

Rafael Nadal puso punto final a su gloriosa trayectoria en 2024 y ese mismo año Vivi Ruano Pascual dialogó con Sphera Sports, le preguntaron por él y su respuesta fue contundente: “Significa mucho, he coincidido algo en competición, en momentos importantes como los Juegos de Beijing. Significa todo, es una leyenda viva del tenis y un icono mundial del deporte. Ha sido una suerte convivir con él, fijarme como juega y como actúa dentro y fuera de la pista. Nos ha dejado un regalo y un legado brutal. En España ha sido un referente que nos va a durar mucho tiempo. Sus valores siempre han sido muy buenos. Para mí ha sido una alegría haber coincidido con él y disfrutar con él“.

Virginia Ruano Pascual ganó 3 títulos en individuales y 43 en dobles. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis

Una vez que dejó la actividad profesional, Vivi Ruano Pascual siguió vinculada al mundo del tenis y así sigue siendo hasta los días que corren. Además de ser comentarista para la televisión, la española es directora del torneo de El Espinar, que se celebra en su España natal.

