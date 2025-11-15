Fue campeón olímpico, jugó dos Mundiales y terminó siendo pastor pentecostal en Nigeria

Nigeria fue una de las máximas potencias africanas del fútbol durante la década de los 90’s y 2000’s, una fija en cada Copa del Mundo y una amenaza en cada campeonato que involucraba jugadores jóvenes, como los Juegos Olímpicos. Y eso incluye su consagración en Atlanta 1996, con una generación que marcaría una era.

Aquel campeonato de Nigeria vio a las Águilas eliminar a Brasil en Semifinales y vencer a la Selección Argentina en la final para quedarse con el oro olímpico. Un seleccionado en el que destacaban nombres como Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Celestine Babayaro y Taribo West, jugadores que luego tuvieron una longeva carrera en el fútbol europeo de primer nivel.

Taribo West fue parte de la Nigeria campeona olímpica de 1996.

Estos futbolistas se convirtieron en referentes y casi ídolos en Nigeria, y hoy toca hablar de la vida de uno de ellos luego del fútbol. Uno que utilizó esa influencia que tenía en la comunidad para propagar la religión y luchar contra la corrupción. Hoy toca hablar de la vida de Taribo West.

La carrera de Taribo West en el fútbol

Taribo West es recordado por su paso con la Selección de Nigeria, desde su debut en 1994 y fue indiscutido hasta 2002. Por poco no jugó aquella Copa del Mundo en Estados Unidos, pero luego de la misma se convirtió en una fija del seleccionado que participó de Francia 1998 y Corea Japón 2002, donde efectuó su retiro como internacional tras 42 partidos oficiales y como campeón olímpico en Atlanta 1996.

Taribo West no pasaba desapercibido nunca en las Copas del Mundo.

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA impulsa la inclusión de dos deportes relacionados al fútbol para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

A nivel clubes, la carrera de West está marcada por su paso en cuatro clubes principales: el Auxerre francés, al que llegó desde Nigeria y donde ganó tres títulos: dos Copas de Francia (93/94 y 95/96) y una Ligue 1, en la temporada 1995/96, como el lateral izquierdo titular.

Tuvo un breve paso por el Inter, donde fue campeón de la Copa UEFA (hoy Europa League).

Eso le permitió dar el salto al Inter de Milán, donde jugó entre 1997 y 1999 y ganó una Copa UEFA antes de cambiar al otro club de la ciudad: el AC Milan. Allí jugó poco, solo 18 meses, y seis de ellos los pasó en el Derby County de la Premier League. Ya para el 2002 empezó una travesía por clubes de menor nivel como el Kaiserslautern, Partizán, Al-Arabi, Plymouth Argyle y su retiro en Nigeria en 2007.

Publicidad

Publicidad

Su retiro y cambio a ser pastor pentecostal en Lagos

Una vez retirado del fútbol y ya de regreso en su Nigeria natal, Taribo West decidió dar un cambio radical en su vida. Ya había tenido acciones mostrando su lado caritativo, cuidando de niños con el dinero que ganó en su etapa como futbolista en la élite europea. Pero ésta vez, dio un paso más allá: se convirtió en pastor.

Taribo West abrió su propia iglesia, Shelter in The Storm Miracle Ministries of All Nations, y se transformó en pastor pentecostal, intentando ser un líder espiritual, ayudar a los más necesitados y enfrentar la corrupción. Problemas humanitarios que son muy presentes en Nigeria.

Taribo West ahora es pastor pentecostal y un líder espiritual en Nigeria.

Publicidad

Publicidad

“Durante mi juventud estuve expuesto a algunas escenas trágicas, y empecé a ir por el camino errado”, reveló en una vieja entrevista sobre las razones que lo motivaron a dar este cambio en su vida. “Era un tipo muy excéntrico, no me daba cuenta de lo afortunado que era de jugar en Europa. Creía en el vudú, en que eso me daba fuerza para ser exitoso. Pero un día me di cuenta de que necesitaba a Dios en mi vida”, reconoció.

En síntesis