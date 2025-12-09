Fue top 5, no le caía bien a los argentinos y arremetió contra Djokovic: “Puso en riesgo a muchas personas”

Históricamente, Alemania tuvo muy buenos jugadores de tenis, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Probablemente, los más icónicos sean Boris Becker y Steffi Graf, aunque también hubo otros, como Nicolas Kiefer, que sin tener tanto talento lograron establecerse entre los mejores del mundo en una época dura, que tenía a Roger Federer, Rafel Nadal y Novak Djokovic.

La gran carrera de Nicolás Kiefer

Kiefer nació en Alemania en 1977 y para 1995 se insertó en el circuito profesional. Si bien no tenía una técnica distinguida, ni ningún golpe que sobresaliera, su fuerte era el físico. Era rápido, hábil y sabía proponer partidos largos, algo que suele incomodar a los rivales, especialmente a aquellos que son más pesados.

Nicolas Kiefer en 1997. (Foto: Getty).

Su primer gran logro llegó en 1997 cuando se consagró campeón en Toulouse ante Mark Philippoussis. Dos años más tarde ganó Tokio, Halle y Taskent, en lo que fue uno de los mejores años de su carrera. En 2000 consiguió dos títulos más, que terminarían siendo los últimos de su trayectoria en individuales. Otro hecho destacado de su paso por el circuito ATP fue cuando llegó a la final del Masters 1000 de Canadá en 2008, en aquella oportunidad perdió ante Rafael Nadal.

Kiefer cayó en la final del M1000 de Canadá en 2008. (Foto: Getty).

En lo que respecta a los Grand Slams, su mejor performance fue en el Abierto de Australia de 2006, cuando alcanzó las semifinales. En aquella oportunidad cayó ante Roger Federer en cuatro sets. Por su parte, también se destacan los cuartos de final que logró en Wimbledon 1997 y en el US Open 2000. Otro detalle a tener en cuenta es que, en el 2000 alcanzó el mejor ranking de su carrera, que fue el puesto número 4.

Nicolas Kiefer en la semifinal del Abierto de Australia 2006. (Foto: Getty).

Medalla olímpica en Atenas

Además de haber tenido una distinguida carrera en individuales, Nicolas Kiefer quedó en la historia grande de Alemania por su participación en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. En aquella oportunidad, en pareja con Rainer Schuettler, ganaron la medalla de plata. Los alemanes no pudieron superar a los chilenos Nicolás Massú y Fernando González en la final.

Nicolas Kiefer y Rainer Schuettlercon la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas. (Foto: GettY).

Criticado por los argentinos

Kiefer compartió circuito durante años con muchos de los argentinos más destacados de los últimos años y varios de ellos lo criticaron. Hace un tiempo, en diálogo con Bolavip, José Acasuso dijo: “Uno que me acuerdo que no me caía muy bien era un alemán, Nicolas Kiefer. Tampoco es que tuve un problema, es más creo que ni jugué contra él, pero por las cosas que hacía no me caía bien”. Por otro lado, también para Bolavip, fue Franco Saquillari el que dijo que no le caía simpático.

Labor social en la pandemia

Una vez que se retiró del tenis, Nicolas Kiefer comenzó con un proyecto textil y, durante la pandemia del Covid-19, su marca -Kiwi- realizó entre 300 y 500 tapabocas reutilizables para afrontar el duro momento que vivía la sociedad. En 2020 afirmó al respecto: “Está funcionando bastante bien y es bueno ver el apoyo que estamos recibiendo de la gente, y están felices de que los produzcamos en Alemania”.

Kiefer en 2006. (Foto: Getty).

Dura crítica a Djokovic

En plena pandemia, cuando el regreso del tenis profesional era una incógnita, Novak Djokovic -siempre crítico y escéptico con el Covid- organizó el Adriá Tour, que básicamente era organizar torneos entre profesionales. Al respecto, Kiefer fue lapidario con Nole en diálogo con T-Online: “El Adria Tour ha sido un evento organizado por Djokovic, un torneo de exhibición que desde fuera parece que fue una idea fantástica pero que para nada lo ha sido”.

Además, agregó: “Visto como está el mundo en estos momentos fue una auténtica locura montar una cosa así. Era de esperar que tal y como están las cosas que algo serio pasaría y finalmente ha ocurrido. Han puesto en riesgo a muchísimas personas y espero que hayan aprendido del error“.

“Intento meterme en la cabeza de los Zverev, Thiem y demás y sinceramente no los entiendo. Victor Troicki incluso vino a jugar el torneo estando su mujer embarazada. Nada tiene sentido. Quiero hacer más hincapié en la figura de Thiem y Zverev, ¿Estarán bien aconsejados estos chicos? No veo a nadie de su entorno que les diga, es muy buena esa invitación pero no vas a volar hacia allí. Cuando dos de los diez mejores jugadores del circuito son tan ingenuos como para hacer este tipo de cosas te haces replantearte muchas cosas. Sinceramente esperaba que los jugadores fuesen más responsables y maduros, pero veo que me equivoqué”, completó Kiefer.

Roberto Carlos y Nicolas Kiefer en 2002. (Foto: Getty).

El presente de Nicolas Kiefer

Nicolas Kiefer se retiró en 2010 del tenis profesional, pero nunca se alejó del deporte. De hecho, desde hace tiempo que lleva adelante un proyecto que se llama nk-4, que consiste en una serie de torneos en Europa que se juegan con sets a 4 games, sin let y la intención es que sea todo mucho más rápido. Por otro lado, tiene un emprendimiento textil que se llama Kiwi. Además, en sus redes sociales se puede ver que es un ficionado al golf.