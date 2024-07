Son varias las veces que Lionel Messi remarcó que está viviendo sus últimos tiempos en la Selección Argentina, pero nunca confirmó cuándo se dará su salida. Se sabe que el domingo será la despedida de Ángel Di María y, consultado en rueda de prensa, el capitán habló de su futuro inmediato con la Albiceleste.

“Lo estoy viviendo como lo viví en el último tiempo, disfrutando mucho y siendo consciente de que son las últimas batallas“, declaró el 10 apenas finalizó el partido. Sin embargo, antes de retirarse del estadio, fue aún más contundente sobre lo que se le viene.

“Yo intentaré seguir. Intento vivir y disfrutar el día a día, sin pensar en lo que viene en el futuro. Eso no quiere decir si voy a seguir o no, porque después suceden un montón de cosas“, expresó el mejor jugador del mundo acerca de su continuidad.

Y concluyó: “Simplemente, vivo el día a día. Acabo de cumplir 37 años y Dios sabe hasta cuándo será“. Todo indica que habrá Leo después de la Copa América, pero no se sabe hasta cuándo.

Qué más dijo Messi tras clasificar a la final de la Copa América

Leo resaltó haber llegado nuevamente al último partido con la Albiceleste: Es una locura lo que hizo este grupo, lo que viene haciendo la Selección Argentina porque después de eso se le dan mucha más importancia a las finales que nos tocó jugar, a los que quedamos de la vieja camada.

“Que la Selección pueda jugar una final más es impresionante, fue una copa difícil, canchas muy duras, temperaturas muy pesadas, selecciones muy duras. Que volvamos a estar en una final es para disfrutar y destacar“, agregó.

Después, reflexionó: “Tenemos que disfrutar de todo lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando como Selección. No es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir por ser campeones, es muy difícil lo que estamos logrando y hay que aprovecharlo porque lo volvimos a hacer”.

Sobre su gol, opinó: “La verdad es que me metí en el medio porque el arquero se había tirado para ese lado y muy fuerte no iba. No sabía si entraba o no, fue un reflejo y me metí. Le dije a Enzo y estaba re contento porque fue un gol importante para darnos más tranquilidad“.

Cuándo es la final de la Copa América 2024

La presente edición del torneo llegará a su fin el próximo domingo 14 de julio. Desde las 21, hora argentina, los finalistas se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami.