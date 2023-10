La jornada del lunes 30 de octubre del 2023 fue completamente histórica para el mundo fútbol. Lionel Andrés Messi consiguió su octavo Balón de Oro, el cual fue otorgado en tierras francesas, y justo en lo que hubiese sido el cumpleaños 63 de Diego Armando Maradona, a quien la Pulga recordó en su discurso.

A lo largo y a lo ancho del planeta se celebró el nuevo galardón que consiguió Messi. Sí, incluso en países que jamás lo vieron tocar una pelota. Y el caso más resonante fue el de Nigeria, donde un edificio entero ubicado en la ciudad de Lagos mostró toda su alegría durante largas horas .

Las imágenes fueron registradas por el usuario de “X” (la ex plataforma conocida como Twitter) @adanyebefidelis, donde en la noche nigeriana se pudo observar a muchos ciudadanos corriendo por todos lados, a los gritos, saltando de felicidad y también saliendo a los respectivos balcones para celebrar la obtención del Balón de Oro del capitán de la Selección Argentina.

Así como en medio del Mundial de Qatar se viralizaron diversas publicaciones sobre la población de Bangladesh, que bancó notablemente al seleccionado argentino comandado por Lionel Scaloni, los nigerianos no pudieron evitar toda la alegría por una nueva consagración individual que tuvo Lionel Messi, quien para muchísimas personas es considerado el mejor jugador de la historia del fútbol. ¡Emotivo!

El emotivo discurso de Messi tras ganar su octavo Balón de Oro

Primeramente, Leo se mostró enormemente agradecido a la Selección y la obtención de la Copa del Mundo en Qatar: “Este premio fue en parte gracias a lo que hicimos con la Selección Argentina, hoy estamos acá en representación de todos con Lautaro (Martínez), con Julián (Álvarez), con Dibu (Martínez). Esto es un regalo para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos“.

Luego, siguió su discurso nombrando a Mbappé y a Erling Haaland, quienes compitieron palmo a palmo el galardón con Messi: “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que tuvieron un año increíble a nivel individual y grupal. No tengo dudas que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá, no tengo dudas que voy a disfrutar del buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta gala. Los jugadores se van renovando pero la calidad no baja nunca“, expresó el ahora ocho veces Balón de Oro.

Siguiendo con los agradecimientos, le dedicó un párrafo entero a sus allegados, a quienes responsabilizó por su éxito: “Quiero hacer una mención especial a todos los que en todas partes del mundo quisieron que Argentina sea campeón del mundo; y sobre todo a mi familia, agradecerles por estar siempre conmigo, durante toda mi carrera“.

Para ponerle el broche de oro a su inolvidable discurso, Leo cerró con el emotivo mensaje de dedicatoria para Maradona, en su cumpleaños número 63: “Quiero hacer la última mención a Diego, hoy es su cumpleaños y no hay mejor lugar para recordarlo que acá con todos estos futbolistas, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también va para vos, lo comparto con vos”.

¿Cómo se votó en el Balón de Oro?

Desde 2016 hasta la fecha, 150 periodistas de todas partes del mundo votan entre los 30 ternados al Balón de Oro masculino, en donde cada votante tiene en cuenta el nivel de juego individual mostrado durante la temporada, los goles anotados, las asistencias dadas, los títulos ganados con respectivo club y selección y el peso que tuvieron los nominados para ganarlos.

Cada uno de los jornalistas que vota elige 5 de los 30 ternados en donde, en orden, el seleccionado como el primero recibe 10 puntos, el segundo 4 unidades, el tercero 3, el cuarto elegido recibe dos puntos y el quinto, una unidad.

¿En qué años Lionel Messi ganó el Balón de Oro?

Lionel Messi, a sus 36 años, consiguió su octavo Balón de Oro. Así como lo logró en 2023, también lo hizo en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.