Lionel Messi se encuentra en una versión inédita de su carrera, otorgando entrevistas a distintos medios de confianza y hablando de su vida personal con la soltura que le regaló haber sido campeón del mundo en Qatar 2022.

Este martes por la noche fue turno de Marcelo Tinelli, quien charló mano a mano en Estados Unidos con la figura de la Selección Argentina antes del inicio de la Copa América 2024 en una entrevista exclusiva para el canal America.

No obstante, lo que más generó repercusión entre televidentes y usuarios de redes sociales no fue precisamente lo que dijo el astro del Inter Miami. Es que Tinelli presentó un nuevo look para entrevistar a Lionel, tiñendo su pelo de color rosa. Inevitablemente, los memes coparon el ambiente digital con distintas comparaciones y chistes que rápidamente se viralizaron entre los espectadores. Repasamos los mejores.

Los memes sobre el nuevo look de Tinelli con Messi