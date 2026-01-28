Jorge Mas instaló el tema días atrás, cuando en conversación con varios medios adelantó que se mantiene en conversaciones con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para que los equipos de la MLS y de la Concacaf en general vuelvan a tener participación en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. ”Es mi sueño”, dijo el propietario del Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi.

Esto fue suscrito por el propio mandamás de la entidad que regula el fútbol sudamericano, que igual aclaró que depende principalmente de las autoridades que encabezan los organismos que conforman la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para que vuelvan a ser parte de las competencias mencionadas.

Por lo tanto, la chance de que los clubes de la MLS y la Liga MX, puntualmente, jueguen la Copa Libertadores próximamente existe. Y en línea con esta posibilidad, el que se refirió fue Nery Pumpido, el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina que en la actualidad actúa como director de desarrollo de la Conmebol.

”Se está hablando, pero por ahora no. No hay nada”, comentó en primera instancia el también exentrenador de Newell’s Old Boys y Olimpia de Paraguay, aunque aclaró que ”es cierto que en el fútbol nada es difícil”.

En tanto que en relación con la chance de ver a Lionel Messi disputando al campeonato que otorga boletos para la Copa Intercontinental, la Recopa Sudamericana y el Mundial de Clubes, Nery Pumpido, en conversación con Ovación de Rosario, expresó: ”Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también. Eso demuestra la importancia que tiene la Libertadores porque ha jugado y ganado absolutamente todo. Ojalá algún día pueda hacerlo”.

Y agregó: ”Ojalá pueda darse. La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo, como sucedió en Brasil que Neymar va a estar participando en la Copa Sudamericana y ojalá sea con éxito”.

La importancia de contar con Ángel Di María en la edición 2026 de la Copa Libertadores

”El nivel se ha elevado muchísimo. Hay grandes equipos y se está mostrando año a año un enorme potencial. Por supuesto, viene bien que las figuras como Di María, campeón del mundo, participen en esta clase de torneos porque además a ellos les gusta. Fijate que ustedes hablan de Messi porque ellos quieren participar, quieren jugar este torneo que para mí es uno de los más importantes del mundo. Lo digo sin dudar”, subrayó Nery Pumpido.

Nery Pumpido defendió la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA

Nery Pumpido aprovechó la entrevista para destacar la labor del Chiqui Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino: ”Cuando estás expuesto en lugares importantes, hay muchísimos intereses alrededor que te pueden llevar a tener críticas como en todos lados, pero la AFA también ha tenido un éxito importantísimo. El éxito futbolístico fue muy grande y, por supuesto, que eso queda reflejado. Campeón del mundo, dos veces campeón de la Copa América, grandes torneos en fútbol juveniles, un juego con Scaloni al que no muchos le tenían confianza. Sin embargo, tiene un éxito extraordinario. Son muchos los éxitos que llevaron a que el fútbol argentino sea muy visto en todo el mundo”.

En síntesis

Jorge Mas dialoga con la Conmebol para incluir equipos de la MLS en la Libertadores .

dialoga con la para incluir equipos de la en la . Nery Pumpido confirmó charlas y anhela que Lionel Messi juegue la copa.

confirmó charlas y anhela que juegue la copa. El directivo aseguró que Neymar participará de la próxima Copa Sudamericana en Brasil.

