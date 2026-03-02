Es tendencia:
”Lionel Messi es el mejor que ha jugado al fútbol”

Javier Mascherano se deshizo en elogios para con Leo Messi tras la victoria del Inter Miami sobre el Orlando City.

Por Germán Carrara

Javier Mascherano dijo, tras el 4 a 2 del Inter Miami sobre Orlando City, que Lionel Messi "es el mejor que ha jugado" al fútbol.
Lionel Messi rescató al Inter Miami de lo que podría haber sido la segunda derrota consecutiva en la Major League Soccer 2026. Las Garzas, defensoras del título nacional, arrancaron con el pie izquierdo ante Los Angeles FC al caer 3 a 0 en la primera fecha, por eso buscaban recuperarse del tropezón en el Clásico del Sol que se disputó este primero de marzo.

Y la realidad es que el panorama se había puesto bastante oscuro para los de Javier Mascherano, porque se fueron al descanso con un marcador desfavorable de 2 a 0. No obstante, en el complemento resurgió la Pulga, que marcó dos goles (uno de ellos sobre el final mediante un tiro libre) y de esa manera lo dieron vuelta 4 a 2.

Al respecto de lo que fue una nueva actuación estelar de Lionel Messi, el que se refirió fue el propio entrenador del Inter Miami en la conferencia de prensa posterior al encuentro que se disputó en el Exploria Stadium por la segunda fecha de la Fase Regular de la Major League Soccer de Estados Unidos 2026.

”Lo dije mil veces, es el mejor jugador que ha jugado a este deporte. Es un líder y como líder contagia a los demás. Él también tiene que ver cosas dentro de la cancha para poder empezar a creer y en el segundo tiempo se lo vio mucho mejor”, destacó el Jefecito, luego de obtener los primeros tres puntos en el certamen doméstico.

En ese mismo sentido, Mascherano describió: ”Nos encontramos con un gol muy rápido y nosotros empezamos a encontrarlo a él (Messi) en lugares y posiciones en las que se siente cómodo. Le pudimos dar mayores opciones en ataque, él con muchas opciones tiene la capacidad de resolver como nadie y eso nos ha permitido dar vuelta el resultados del partido”.

Mascherano: “El equipo salió al segundo tiempo como un equipo campeón”

Por otro lado, Javier Mascherano dijo que quedó conforme con la producción del equipo en el segundo tiempo: ”Cuando tenés que hacer un cambio en el entretiempo es porque le erraste como entrenador, con el planteamiento (por la sustitución de Mateo Silvetti por Noah Allen). Al final los cambios lo hacen buenos o no los jugadores”.

Y agregó: ”Uno tiene una idea de lo que querés, pero al final la victoria fue gracias al equipo. Jugaron como un equipo campeón, tuvieron valentía, resilencia, compromiso y demostramos por qué fuimos campeones el año pasado”.

En síntesis

  • Lionel Messi anotó dos goles para remontar el partido ante Orlando City el 1 de marzo.
  • El Inter Miami de Javier Mascherano venció 4 a 2 tras iniciar perdiendo por 2 a 0.
  • Las Garzas obtuvieron sus primeros tres puntos en la Fase Regular de la MLS 2026.
