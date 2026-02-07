James Rodríguez usó al Mundial 2026 como excusa para explicar por qué no volvió al fútbol argentino: “Quería venir a esta liga”

Luego de convertirse en agente libre y tener el pase en su poder y tras un mes donde fue vinculado con decenas de clubes, incluyendo tres del fúbol argentino, el futuro de James Rodríguez fue confirmado y el mediapunta colombiano jugará en el fútbol de los Estados Unidos, defendiendo los colores del Minnesota United.

En la tarde/noche del viernes, James fue presentado en el club del norte de los Estados Unidos y el colombiano aprovechó para dirigirse a los medios. Con algunas cortas respuestas, finalmente quedó claro que su deseo era jugar en la MLS, con el objetivo de “adaptarse” al país donde se disputará el Mundial 2026.

“Quería venir a esta liga“, admitió James para iniciar su etapa como jugador del Minnesota United. “En cinco meses tengo la Copa del Mundo. Estoy en una etapa en la que no puedo fallar, en la que tengo que hacer las cosas bien. Estoy muy enfocado con eso”, señaló.

“Esa es la verdad y todo tiene claro de que ese fue uno de los puntos grandes para que yo pueda venir. El club dejó claro que me puede ayudar con eso, entonces puedo adaptarme al país. Aquí será la Copa del Mundo“, completó James, dejando en claro que su decisión de dejar de lado las ofertas del fútbol argentino y otras partes del mundo tuvo que ver directamente con el Mundial.

En qué equipos del fútbol argentino sonó James Rodríguez

Estudiantes de La Plata, Platense y Newell’s Old Boys fueron los tres equipos de la primera división del fútbol argentino en los que el nombre de James Rodríguez fue mencionado como una posibilidad para ser el refuerzo estrella. Dos de esos equipos disputan Copa Libertadores en este 2026.

De último paso por el Club León, en México el ex Banfield percibía un total de 5 millones de dólares por temporada, cifras difíciles de igualar para equipos del fútbol argentino. Al final seguirá su carrera en la MLS, donde el dinero no es un problema, y compartirá equipo con los sudamericanos Joaquín Pereyra (Argentina), Alexis Fariña (Paraguay), Jefferson Díaz (Colombia) y Nicolás Romero (Argentina).

