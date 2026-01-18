Las recientes declaraciones de Jorge Más, propietario del Inter Miami, reinstalaron el tema de la presencia de los equipos de Concacaf en las competencias de clubes organizadas por la Conmebol, como ya sucedió años atrás principalmente con equipos mexicanos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana (incluso equipos de Estados Unidos y Costa Rica llegaron a participar en diferentes ediciones de la Copa Merconorte y Copa Sudamericana entre fines de la década del 90 y el año 2007).

“He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro Domínguez (presidente del organismo sudamericano) para ver la participación en la Copa Libertadores. Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo“, comentó el mandamás del elenco que integra Lionel Messi.

Y en esa misma línea, en la conversación que mantuvo con varios medios en las instalaciones del Inter Miami, el empresario remarcó: “Hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores. Si de alguna manera se puede seguir creciendo en el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, yo creo que la competencia sería mejor”.

De esta manera, Jorge Mas dejó clara la postura del Inter Miami y de seguramente todos o la mayoría de los equipos de la MLS. ¿Pero en Conmebol cuál es la postura? También es clara. Alejandro Domínguez, siempre se declaró a favor de volver a recibir a los representantes de Concacaf en la Libertadores o en la Sudamericana, cada vez que desde México se le consultaba al respecto.

Por ejemplo, en octubre del 2023, en una charla con Fox Sports México, el directivo paraguayo comentó que le abre las puertas no solo a la Liga MX, sino también a las ligas de los otros dos países de Norteamérica: “La vuelta de México a la Copa Libertadores depende 100% de ellos. No necesitan invitación, ellos son socios plenos. Lo que hace falta es voluntad nuestra y apoyar a este proyecto e invitar a otros equipos de Concacaf, no nada más a México, donde estén Estados Unidos y Canadá“.

Y eso no es todo. Para que no haya dudas, en diciembre del mismo año, en ESPN, Domínguez señaló que no depende del organismo que preside: “No es una cuestión de la Conmebol, es una cuestión de la liga. Para nosotros México es parte de la Conmebol, porque eran socios plenos, pero pidieron retirarse con un permiso. Depende estrictamente de México y de Concacaf”.

Los antecedentes más destacados de equipos de Concacaf en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana

Las participaciones más salientes de Concacaf en competencias de Conmebol le corresponden a equipos mexicanos. Las tres que brillan sobre el resto son la de Cruz Azul en la Final de la Copa Libertadores 2001 (vs. Boca), la de Chivas de Guadalajara en la Final del 2010 (vs. Inter de Porto Alegre) y la de Tigres de la UANL en la 2015 (vs. River). Pero además, las Águilas del América llegaron a la Semifinal del 2000, 2002 y 2008 y Chivas a la Semis de 2005 y 2006.

En tanto que en la Copa Sudamericana, la Liga MX tuvo presencia en tres finales consecutivas. Pumas que perdió con Boca en 2005, Pachuca que campeón en 2006 al vencer a Colo Colo y América que cayó con Arsenal de Sarandí en 2007. Además, en 2006 Toluca fue finalista y las Chivas llegaron a la misma instancia en 2008.

En síntesis

Jorge Mas dialogó con Conmebol para que Inter Miami juegue la Copa Libertadores.

Alejandro Domínguez aclaró que el regreso de México y Concacaf depende exclusivamente de ellos.

El club de Lionel Messi busca que los campeones de MLS y Liga MX participen.