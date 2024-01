“Se acabó todo tipo de debate, el mayor exponente de nuestro deporte se llama: LIONEL ANDRES MESSI CUCCITTINI. Te puede ver en el Mundial que fuiste campeón”. Fue un hincha más. Viajó a Qatar, llegó al estadio, cantó todas las canciones del repertorio y celebró la victoria, con camiseta Argentina y todo. Nelson Bonilla cumplió el sueño de ver al crack en cancha.

Ahora, el delantero de 33 años tendrá la chance de enfrentarlo en el amistoso que el próximo viernes 19 de enero jugarán El Salvador y el Inter Miami en el estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador. Messi, Suárez y compañía ya fueron confirmados en la nómina que Gerardo Martino oficializó en las últimas horas.

No será la primera vez que estará pisando el mismo césped que su ídolo: en 2015, cuando se enfrentaron Argentina y El Salvador en un amistoso disputado en Maryland, Estados Unidos (casualmente -o no- el DT era también el Tata) Nelson Bonilla estuvo en cancha pero Messi, sentado en el banco, finalmente no ingresó.

El delantero volverá a jugar en su selección para este amistoso ante el Inter, siendo convocado por primera vez desde el 2022. Actualmente juega en el Sukhothai FC de Tailandia y será una de las novedades en el ataque en el equipo que dirige el español David Dóñiga.

En el pasaporte del 9 además de Tailanda aparecen otros sellos bastante particulares: jugó en Rumania, Azerbaiyán, Portugal y Turquía. Y también figura el de Qatar, ya que en el 2022 viajó especialmente para poder disfrutar del Mundial y, en especial, el poder ver a Messi en vivo, a quien pondera cada vez que puede en sus redes sociales.

En Doha, además de asistir a varios partidos, entre ellos el que Argentina jugó ante Polonia en el Estadio 974 (aquella cancha de los containers) y también en el partido ante Países Bajos. Sus dos visitas las compartió en redes sociales, se mostró cantando las canciones de Argentina y hasta vistiendo la camiseta albiceleste. Y más tarde compartió su encuentro con Sergio Agüero en un restaurant.

También había viajado años atrás a España para disfrutar de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, en el año 2017, en el Bernabeu, que pudo disfrutar desde la platea. Esta vez, en su casa, en el estadio donde juega el equipo del que surgió (el Alianza FC) quizá tenga la chance de enfrentarse de una vez con su ídolo. Y esta vez sí tener una foto con él.

Amor por otro 10 argentino

“Uno de los mejores regalos que me han hecho ROMANNNN!!!”, escribió en sus redes sociales, al recibir la camiseta de Boca con el 10 de Juan Román Riquelme. Un fanático de los 10 argentinos…

¿Cuándo y a qué hora juegan El Salvador vs. Inter Miami?

El encuentro que la Selección de El Salvador e Inter Miami disputarán en el Estadio Cuscatlán, con la presencia de Lionel Messi, está programado para el próximo viernes 19 de enero, desde las 22.00 (Hora de Argentina).