Inter Miami encontró al sucesor de Jordi Alba en el SuperDraft de la MLS

El pasado jueves, Inter Miami fue protagonista del SuperDraft 2026 de la MLS. El equipo de Javier Mascherano sumó a cinco futbolistas universitarios con el objetivo de potenciar su plantel de cara a la próxima temporada. Uno de ellos podría ser el sucesor de Jordi Alba.

Con el reciente retiro del español, el puesto del lateral izquierdo quedó vacante y es por eso que las Garzas escogieron a Alex Barger, de la universidad de Indiana. El joven viene disputar 54 de los 61 partidos de su equipo y aportó cinco goles y cinco asistencias.

El defensor fue elegido en el puesto 60, lugar que se le asignó a Miami por haber sido campeón de la MLS (los peores eligen primero, los mejores lo hacen últimos). Sobre Barger, el club destacó que fue “clave” para conseguir títulos en 2023 y 2024 para su equipo universitario.

Los 5 jugadores elegidos por Inter Miami

Inter Miami eligió a 5 futbolistas en el SuperDraft 2026. Además del ya mencionado Barger, también incorporó al defensor central Abdel Talabi (puesto 30) de la Universidad de Bryant. Apenas dos turnos después (puesto 32), se llevó al mediocampista Kenan Hot de Duke, que lideró a su equipo en aportes de gol y que ya cuenta con experiencia en la USL y MLS NEXT Pro.

Para completar las rondas, el club sumó al delantero Mamadi Jiana (puesto 54), compañero de Talabi en Bryant y uno de los máximos anotadores de su conferencia, y al delantero Maximilian Kissel de Vermont (puesto 90), reconocido por haber marcado el gol del campeonato nacional contra Marshall.

Todas las elecciones del SuperDraft de la MLS

Atlanta United: Enzo Dovlo (DEF) y Noah James (MED)

Enzo Dovlo (DEF) y Noah James (MED) Austin FC: Stefan Dobrijevic (DEL) y Patrick Cayelli (MED)

Stefan Dobrijevic (DEL) y Patrick Cayelli (MED) Charlotte FC: Will Cleary (DEF), Luke Adams (DEF) y Jahiem Wickham (ARQ)

Will Cleary (DEF), Luke Adams (DEF) y Jahiem Wickham (ARQ) Chicago Fire FC: Jack Sandmeyer (MED)

Jack Sandmeyer (MED) FC Cincinnati: Ayoub Lajhar (DEF)

Ayoub Lajhar (DEF) Colorado Rapids: Mamadou Billo Diop (DEL), Mitchell Baker (DEL), Wahabu Musah (DEL), Asher Hestad (DEF), Koven Johnson (MED) y Jabari De Coteau (DEF)

Mamadou Billo Diop (DEL), Mitchell Baker (DEL), Wahabu Musah (DEL), Asher Hestad (DEF), Koven Johnson (MED) y Jabari De Coteau (DEF) Columbus Crew: Tarun Karumanchi (MED) y Isaac Heffess (DEF)

Tarun Karumanchi (MED) y Isaac Heffess (DEF) FC Dallas: Ricky Louis (DEL), Nicholas Simmonds (DEL), Niklas Herceg (ARQ), Edouard Nys (MED), Umberto Pela (MED) y Olayinka Ogunleye (DEF)

Ricky Louis (DEL), Nicholas Simmonds (DEL), Niklas Herceg (ARQ), Edouard Nys (MED), Umberto Pela (MED) y Olayinka Ogunleye (DEF) D.C. United: Nikola Markovic (DEF), Richie Aman (DEL), Isaac Emojong (MED), Stephane Njike (DEL) y Lasse Kelp (DEF)

Nikola Markovic (DEF), Richie Aman (DEL), Isaac Emojong (MED), Stephane Njike (DEL) y Lasse Kelp (DEF) Houston Dynamo FC: Joe Highfield (DEL), Calem Tommy (DEF), Agustin Resch (DEF), Austin Brummett (DEL) y Gilberto Rivera (MED)

Joe Highfield (DEL), Calem Tommy (DEF), Agustin Resch (DEF), Austin Brummett (DEL) y Gilberto Rivera (MED) Los Angeles Football Club: Giuliano Fravolini Whitchurch (DEF) y Iain Wagner (MED)

Giuliano Fravolini Whitchurch (DEF) y Iain Wagner (MED) LA Galaxy: Palmer Bank (DEF), Sebastian Conlon (ARQ) y Jaime Amaro (MED)

Palmer Bank (DEF), Sebastian Conlon (ARQ) y Jaime Amaro (MED) Inter Miami CF: Abdel Talabi (DEF), Kenan Hot (MED), Mamadi Jiana (DEL), Alex Barger (DEF) y Maximilian Kissel (DEL)

Abdel Talabi (DEF), Kenan Hot (MED), Mamadi Jiana (DEL), Alex Barger (DEF) y Maximilian Kissel (DEL) Minnesota United FC: Jaylinn Mitchell (DEL), Bardia Hormozi (DEL), Aiden Bengard (DEF) y Michal Mroz (ARQ)

Jaylinn Mitchell (DEL), Bardia Hormozi (DEL), Aiden Bengard (DEF) y Michal Mroz (ARQ) CF Montréal: Aidan Godinho (MED) y Tate Lorentz (MED)

Aidan Godinho (MED) y Tate Lorentz (MED) Nashville SC: Max Miller (DEF) y Charles-Emile Brunet (MED)

Max Miller (DEF) y Charles-Emile Brunet (MED) New England Revolution: Schinieder Mimy (DEF) y Kyle McGowan (DEL)

Schinieder Mimy (DEF) y Kyle McGowan (DEL) New York City FC: Ransford Gyan (DEL), Kevin Pierre (MED), Joey Mueller (MED) y Luca Nikolai (DEF)

Ransford Gyan (DEL), Kevin Pierre (MED), Joey Mueller (MED) y Luca Nikolai (DEF) New York Red Bulls: Tomas Hut (ARQ)

Tomas Hut (ARQ) Orlando City SC: Harvey Sarajian (DEL), Nolan Miller (DEF), Jaylen Yearwood (DEF), Issah Haruna (MED) y Mitch Ferguson (DEF)

Harvey Sarajian (DEL), Nolan Miller (DEF), Jaylen Yearwood (DEF), Issah Haruna (MED) y Mitch Ferguson (DEF) Philadelphia Union: (Sin selecciones)

(Sin selecciones) Portland Timbers: Justin McLean (DEL), Colin Griffith (DEL) y Lucas Fernandez Kim (MED)

Justin McLean (DEL), Colin Griffith (DEL) y Lucas Fernandez Kim (MED) Real Salt Lake: Lukas Magnason (DEF), Dylan Kropp (DEF), Tre Wright (DEF), Jefferson Amaya (MED), Niklas Soerensen (DEF) y Brayden Beason (DEL)

Lukas Magnason (DEF), Dylan Kropp (DEF), Tre Wright (DEF), Jefferson Amaya (MED), Niklas Soerensen (DEF) y Brayden Beason (DEL) San Diego FC: Martin Luala (MED), Remi Agunbiade (DEL) y Kyle Durham (ARQ)

Martin Luala (MED), Remi Agunbiade (DEL) y Kyle Durham (ARQ) San Jose Earthquakes: Jack Jasinski (DEF)

Jack Jasinski (DEF) Seattle Sounders FC: Joe Dale (MED) y Stockton Short (ARQ)

Joe Dale (MED) y Stockton Short (ARQ) Sporting Kansas City: Kwaku Agyabeng (MED), Nikos Clarke-Tosczak (DEF), Sadam Masereka (DEL) y Blake D’Agostino (DEL)

Kwaku Agyabeng (MED), Nikos Clarke-Tosczak (DEF), Sadam Masereka (DEL) y Blake D’Agostino (DEL) St. Louis City SC: Zack Lillington (DEF), Andrew Samuels (ARQ) y Cooper Forcellini (MED)

Zack Lillington (DEF), Andrew Samuels (ARQ) y Cooper Forcellini (MED) Toronto FC: Jackson Gilman (DEF)

Jackson Gilman (DEF) Vancouver Whitecaps FC: Zach Ramsey (MED), Daniel Lugo (DEL), Yeider Zuluaga (DEL) y Connor Lofy (MED)

Cómo funciona el SuperDraft de la MLS

En ell SuperDraft, los equipos de la MLS eligen a los mejores jugadores del fútbol universitario de Estados Unidos para reforzar sus plantillas. El sistema busca equilibrar el nivel de la liga, por lo que el orden de elección es inverso a la tabla de posiciones: el equipo que terminó último la temporada pasada elige primero, mientras que el campeón es el último en seleccionar.

El proceso consta de tres rondas. Cuando un club elige a un jugador, se asegura el derecho exclusivo para ficharlo. Un detalle importante es que estos turnos de elección se pueden negociar: es muy común que los equipos intercambien sus “picks” con otros clubes a cambio de dinero o jugadores experimentados, dependiendo de lo que necesiten en ese momento.

DATOS CLAVE

Inter Miami sumó a cinco futbolistas universitarios en el reciente SuperDraft 2026 de la MLS.

sumó a cinco futbolistas universitarios en el reciente de la MLS. El lateral Alex Barger fue seleccionado en el puesto 60 para suceder a Jordi Alba .

fue seleccionado en el puesto 60 para suceder a . El club eligió también a Talabi, Hot, Jiana y Kissel para reforzar el plantel.

