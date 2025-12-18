Qué es el SuperDraft 2026 de la MLS y en qué posición elegirá Inter Miami

Este jueves 18 de diciembre tendrá lugar el SuperDraft 2026 de la MLS, mecanismo a través del cual los 30 equipos que integran la liga de élite de los Estados Unidos pueden elegir entre un selecto grupo de jugadores que forman parte del fútbol universitario, como sucede también en otros de los deportes más populares del país como el básquet, el fútbol americano y el beisbol.

La edición 2026 cuenta con un total de 436 futbolistas elegibles en representación de un total de 150 universidades. De todos ellos, solo 90 finalizarán el evento integrando el plantel de alguno de los equipos de la liga, porque cada club tendrá tres elecciones, salvo aquellos que hayan vendido o intercambiado ese derecho en otra operación a lo largo del año. Inter Miami, por ejemplo, se quedó con dos “picks” extra, es decir un total de cinco, después de las ventas de Federico Redondo y Benjamin Cremaschi.

El orden de elección de jugadores por parte de los equipos también tiene gran importancia, porque las primeras selecciones se conceden a los equipos que peor temporada realizaron en el corriente año y las últimas a aquellos de mejor performance. Por esa razón, los primeros en elegir en el SuperDraft 2026 serán DC United, Atlanta United, FC Dallas, Sporting Kansas City y Orlando City; mientras que Inter Miami, flamante campeón, elegirá en último lugar de cada ronda.

Ese sistema, que también se aplica en otros deportes profesionales de Estados Unidos, tiene por finalidad eliminar las enormes brechas que existen entre algunos equipos y fomentar la competitividad, dando la posibilidad a los peores equipos de cada año de quedarse con los mejores talentos universitarios.

Yannick Bright fue elegido en el SuperDraft 2024 y se consolidó en el primer equipo de Inter Miami. (Getty).

¿A qué hora es el SuperDraft 2026?

El SuperDraft 2026 de la MLS está programado para iniciar a las 14.00 en hora del Este de los Estados Unidos, 16.00 en Argentina. Apple TV transmitirá en vivo el evento del que saldrán seleccionados los nuevos talentos que integrarán la liga de élite en la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Así será el orden de elección

D.C. United Atlanta United FC Dallas (from MTL) Sporting Kansas City Orlando City (from LA) Colorado Rapids (from TOR) St. Louis CITY SC New England Revolution Orlando City (from HOU) Colorado Rapids San Jose Earthquakes Red Bull New York Real Salt Lake Orlando City Portland Timbers FC Dallas Austin FC Chicago Fire FC Colorado Rapids (from CLB) Orlando City (from NSH) FC Dallas (from SEA) Charlotte FC Minnesota United FC LAFC Real Salt Lake (from CIN) Colorado Rapids (from PHI) New York City FC San Diego FC Vancouver Whitecaps FC Inter Miami CF

¿Qué eligió Inter Miami en el SuperDraft 2025?

El correr de la presente temporada demostró que las elecciones de Inter Miami en el SuperDraft que se celebró en diciembre del año pasado no tuvieron ningún peso en el camino al título de campeones de la MLS. En la primera ronda, el equipo que conduce Javier Mascherano vendió su pick a Los Angeles FC.

En la segunda y tercera ronda, Inter Miami se quedó con Bailey Sparks, mediocampista de Southern Methodist University que se mantuvo jugando en el equipo filial; y Michael Appiah, extremo ghanés de Florida International University.

Publicidad

Publicidad

En síntesis