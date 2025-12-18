Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Qué es el SuperDraft 2026 de la MLS y en qué posición elegirá Inter Miami

436 futbolistas, en representación de 150 universidades, serán elegibles por los 30 equipos que componen la liga de élite de los Estados Unidos. Inter Miami buscará obtener mejores resultados que en sus elecciones de diciembre pasado.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Imagen de Getty editada con IA de Gemini
Imagen de Getty editada con IA de Gemini

Este jueves 18 de diciembre tendrá lugar el SuperDraft 2026 de la MLS, mecanismo a través del cual los 30 equipos que integran la liga de élite de los Estados Unidos pueden elegir entre un selecto grupo de jugadores que forman parte del fútbol universitario, como sucede también en otros de los deportes más populares del país como el básquet, el fútbol americano y el beisbol.

La edición 2026 cuenta con un total de 436 futbolistas elegibles en representación de un total de 150 universidades. De todos ellos, solo 90 finalizarán el evento integrando el plantel de alguno de los equipos de la liga, porque cada club tendrá tres elecciones, salvo aquellos que hayan vendido o intercambiado ese derecho en otra operación a lo largo del año. Inter Miami, por ejemplo, se quedó con dos “picks” extra, es decir un total de cinco, después de las ventas de Federico Redondo y Benjamin Cremaschi.

El orden de elección de jugadores por parte de los equipos también tiene gran importancia, porque las primeras selecciones se conceden a los equipos que peor temporada realizaron en el corriente año y las últimas a aquellos de mejor performance. Por esa razón, los primeros en elegir en el SuperDraft 2026 serán DC United, Atlanta United, FC Dallas, Sporting Kansas City y Orlando City; mientras que Inter Miami, flamante campeón, elegirá en último lugar de cada ronda.

Ese sistema, que también se aplica en otros deportes profesionales de Estados Unidos, tiene por finalidad eliminar las enormes brechas que existen entre algunos equipos y fomentar la competitividad, dando la posibilidad a los peores equipos de cada año de quedarse con los mejores talentos universitarios.

Yannick Bright fue elegido en el SuperDraft 2024 y se consolidó en el primer equipo de Inter Miami. (Getty).

Yannick Bright fue elegido en el SuperDraft 2024 y se consolidó en el primer equipo de Inter Miami. (Getty).

¿A qué hora es el SuperDraft 2026?

El SuperDraft 2026 de la MLS está programado para iniciar a las 14.00 en hora del Este de los Estados Unidos, 16.00 en Argentina. Apple TV transmitirá en vivo el evento del que saldrán seleccionados los nuevos talentos que integrarán la liga de élite en la próxima temporada.

Publicidad

Así será el orden de elección

  1. D.C. United
  2. Atlanta United
  3. FC Dallas (from MTL)
  4. Sporting Kansas City
  5. Orlando City (from LA)
  6. Colorado Rapids (from TOR)
  7. St. Louis CITY SC
  8. New England Revolution
  9. Orlando City (from HOU)
  10. Colorado Rapids
  11. San Jose Earthquakes
  12. Red Bull New York
  13. Real Salt Lake
  14. Orlando City
  15. Portland Timbers
  16. FC Dallas
  17. Austin FC
  18. Chicago Fire FC
  19. Colorado Rapids (from CLB)
  20. Orlando City (from NSH)
  21. FC Dallas (from SEA)
  22. Charlotte FC
  23. Minnesota United FC
  24. LAFC
  25. Real Salt Lake (from CIN)
  26. Colorado Rapids (from PHI)
  27. New York City FC
  28. San Diego FC
  29. Vancouver Whitecaps FC
  30. Inter Miami CF

¿Qué eligió Inter Miami en el SuperDraft 2025?

El correr de la presente temporada demostró que las elecciones de Inter Miami en el SuperDraft que se celebró en diciembre del año pasado no tuvieron ningún peso en el camino al título de campeones de la MLS. En la primera ronda, el equipo que conduce Javier Mascherano vendió su pick a Los Angeles FC.

En la segunda y tercera ronda, Inter Miami se quedó con Bailey Sparks, mediocampista de Southern Methodist University que se mantuvo jugando en el equipo filial; y Michael Appiah, extremo ghanés de Florida International University.

Publicidad

En síntesis

  • 18 de diciembre SuperDraft 2026 inicia 14:00 ET (16:00 ARG) transmitido por Apple TV.
  • Inter Miami tendrá cinco elecciones totales tras ventas de Federico Redondo y Benjamín Cremaschi.
  • 436 futbolistasde 150 universidades competirán por 90 cupos; D.C. United elige primero.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
A Thomas Müller le preguntaron por Messi tras la final de la MLS y respondió con ironía: “Ganó el duelo”
Lionel Messi

A Thomas Müller le preguntaron por Messi tras la final de la MLS y respondió con ironía: “Ganó el duelo”

Todos los títulos de Lionel Messi tras ser campeón de la MLS con Inter Miami
Lionel Messi

Todos los títulos de Lionel Messi tras ser campeón de la MLS con Inter Miami

Messi respondió a las críticas que generó su pelea con Maxi Moralez: "Juego para ganar"
Lionel Messi

Messi respondió a las críticas que generó su pelea con Maxi Moralez: "Juego para ganar"

A 3 años de la tercera: todos los posteos de los jugadores de la Selección
Selección Argentina

A 3 años de la tercera: todos los posteos de los jugadores de la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo