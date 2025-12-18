Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Inter Miami cerró al mejor arquero de la MLS para jugar junto a Lionel Messi

El campeón de la MLS renovará su arco para la próxima temporada. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Inter Miami cerró al mejor arquero de la MLS para jugar junto a Lionel Messi
© Getty ImagesInter Miami cerró al mejor arquero de la MLS para jugar junto a Lionel Messi

Tras una exitosa temporada, Inter Miami se rearma para la defensa del título de la MLS en 2026 y una de las caras nuevas estará en el arco. Sin Rocco Ríos Novo y con el futuro de Oscar Ustari en suspenso, las Garzas están cerca de abrochar a Dayne St. Clair.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, el futbolista de 28 años llegará en condición de libre tras haber finalizado su contrato en Minnesota United. Su ciclo se terminó con 159 partidos disputados y un rendimiento superlativo en la liga estadounidense.

St. Clair fue elegido como el mejor arquero del 2025 en noviembre. Además, con 18 partidos jugados con la Selección de Canadá, buscará hacer un gran semestre para afirmarse como titular y ser quien se pare bajo los tres palos de su país en la próxima Copa del Mundo.

Ríos Novo vuelve a Lanús

En las últimas horas, se confirmó que Rocco Ríos Novo regresará a Lanús tras su paso por Inter Miami. El arquero de 23 años, que terminó la temporada siendo titular, estaba a préstamo y vuelve al Granate luego de que las Garzas no hayan hecho uso de la opción de compra.

En el club estadounidense atajó un total de 20 partidos, donde le anotaron 19 goles y mantuvo la valla invicta en cinco encuentros. Además, participó de 1.688 minutos dentro del campo de juego. Obtuvo el título de la MLS tras vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final.

Publicidad
La decisión de Celta de Vigo que complicó los planes de River e Inter Miami con Tadeo Allende

ver también

La decisión de Celta de Vigo que complicó los planes de River e Inter Miami con Tadeo Allende

Futuro incierto para Ustari

Luego de una lesión muscular que lo marginó de las canchas por varias semanas, Oscar Ustari perdió el puesto con Ríos Novo y finalizó la temporada siendo suplente. Con un año de contrato por delante, la continuidad del argentino no está asegurada y algunos medios deslizan la posibilidad de una rescisión anticipada.

DATOS CLAVE

  • Inter Miami fichará al arquero Dayne St. Clair tras quedar libre en Minnesota United.
  • Rocco Ríos Novo regresa a Lanús tras disputar 20 partidos y ser campeón de MLS.
  • El portero Dayne St. Clair fue elegido mejor arquero del 2025 en noviembre pasado.
Mientras lo busca Nacional para la Copa Libertadores, se definió el futuro de Luis Suárez en Inter Miami

ver también

Mientras lo busca Nacional para la Copa Libertadores, se definió el futuro de Luis Suárez en Inter Miami

El gran objetivo que perseguirá Inter Miami en 2026 tras conquistar la MLS y el crack de Barcelona con el que buscarán rodear a Messi para conseguirlo

ver también

El gran objetivo que perseguirá Inter Miami en 2026 tras conquistar la MLS y el crack de Barcelona con el que buscarán rodear a Messi para conseguirlo

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli

jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

Lee también
Santiago Arias, subcampeón de América en 2024, está en el radar de Costas
Fútbol Argentino

Santiago Arias, subcampeón de América en 2024, está en el radar de Costas

Marino Hinestroza a Boca: cómo queda el cupo de extranjeros para el resto del mercado de pases
Boca Juniors

Marino Hinestroza a Boca: cómo queda el cupo de extranjeros para el resto del mercado de pases

Boca se mete de lleno entre River y Santiago Ascacibar
Boca Juniors

Boca se mete de lleno entre River y Santiago Ascacibar

Jordania perdió la final de la Copa Árabe de la FIFA a seis meses de ser rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Mundial 2026

Jordania perdió la final de la Copa Árabe de la FIFA a seis meses de ser rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo