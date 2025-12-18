Inter Miami cerró al mejor arquero de la MLS para jugar junto a Lionel Messi

Tras una exitosa temporada, Inter Miami se rearma para la defensa del título de la MLS en 2026 y una de las caras nuevas estará en el arco. Sin Rocco Ríos Novo y con el futuro de Oscar Ustari en suspenso, las Garzas están cerca de abrochar a Dayne St. Clair.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, el futbolista de 28 años llegará en condición de libre tras haber finalizado su contrato en Minnesota United. Su ciclo se terminó con 159 partidos disputados y un rendimiento superlativo en la liga estadounidense.

St. Clair fue elegido como el mejor arquero del 2025 en noviembre. Además, con 18 partidos jugados con la Selección de Canadá, buscará hacer un gran semestre para afirmarse como titular y ser quien se pare bajo los tres palos de su país en la próxima Copa del Mundo.

Ríos Novo vuelve a Lanús

En las últimas horas, se confirmó que Rocco Ríos Novo regresará a Lanús tras su paso por Inter Miami. El arquero de 23 años, que terminó la temporada siendo titular, estaba a préstamo y vuelve al Granate luego de que las Garzas no hayan hecho uso de la opción de compra.

En el club estadounidense atajó un total de 20 partidos, donde le anotaron 19 goles y mantuvo la valla invicta en cinco encuentros. Además, participó de 1.688 minutos dentro del campo de juego. Obtuvo el título de la MLS tras vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final.

Futuro incierto para Ustari

Luego de una lesión muscular que lo marginó de las canchas por varias semanas, Oscar Ustari perdió el puesto con Ríos Novo y finalizó la temporada siendo suplente. Con un año de contrato por delante, la continuidad del argentino no está asegurada y algunos medios deslizan la posibilidad de una rescisión anticipada.

