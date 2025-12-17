Mientras lo busca Nacional para la Copa Libertadores, se definió el futuro de Luis Suárez en Inter Miami

Hace algunas semanas, desde Nacional comenzaron las gestiones para repatriar a Luis Suárez, quien tiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de este año. Y claro, como el Bolso disputará la Copa Libertadores, donde buscará cortar la racha de 37 años sin títulos, buscaron tentar al Pistolero.

El delantero uruguayo de 38 años descartó por completo retornar hacia el fútbol de Sudamérica, y continuaría con su carrera en Estados Unidos, al lado de Lionel Messi. Pero aún no es oficial, ya que los de Fort Lauderdale se encuentran en plena negociación.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Fabrizio Romano informó que Jorge R. Mas y David Beckham llevan adelante las charlas con el Pistolero, a quien le propusieron seguir hasta el 31 de diciembre de 2026, ya que lo consideran importante para el armado del equipo.

Si bien hace poco tiempo fue Nicolás Lodeiro, ex compañero en el seleccionado uruguayo que ahora está en Nacional, quien deseó que “ojalá que pueda volver; siempre le estamos tirando para que vuelva”, la carrera del nacido en Salto seguiría ligada a la MLS y el fútbol de los Estados Unidos.

Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami. (Getty Images)

Flavio Perchman quiere el regreso de Luis Suárez a Nacional

El vicepresidente de Nacional, fue muy claro ante la posibilidad de que el Pistolero tenga una nueva etapa en el conjunto charrúa. Y si bien admitió que no tuvieron diálogo, sí confirmó la charla que tuvo Nicolás Lodeiro con el ex Liverpool, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

“Es un jugador que nadie se replantea, que si llega a querer venir… Él sabe que tiene las puertas abiertas de par en par, si él considera que lo mejor para terminar su carrera es venir acá… No hablé con Luis, lo que sé es lo que hablé con Lodeiro y no tengo ningún otro elemento. Lo lindo es tener ilusiones y es una ilusión. Que juegue la final tranquilo este fin de semana. Tenemos tiempo”, exclamó Flavio Perchman en diálogo con Minuto 1 previo a lo que fue el título de Inter Miami ante Vancouver Whitecaps.

