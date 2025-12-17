El gran objetivo que perseguirá Inter Miami en 2026 tras conquistar la MLS y el crack de Barcelona con el que buscarán rodear a Messi para conseguirlo

Con Lionel Messi de regreso en Argentina para pasar en familia las fiestas de fin de año, la dirigencia de Inter Miami ya se encuentra trabajando en el armado del plantel para rodearlo de la mejor manera la próxima temporada, en la que tras lograr una histórica coronación en la MLS se lanzarán en busca de un objetivo todavía más ambicioso.

“Prometemos a nuestros aficionados que nos recargaremos en 2026 pensando en nuestro gran objetivo que es ganar la Concachampions y clasificar al Mundial de Clubes”, expresó Jorge Mas, propietario mayoritario y presidente del club que seguirá apostando por Javier Mascherano como entrenador.

“Estén pendientes, porque vamos a llevar la barrera a otro nivel”, anunció además como promesa del gran esfuerzo que realizará el club en el mercado de fichajes para hacer al equipo todavía más competitivo de lo que fue este año, incluso cuando quedaron muy conformes con los octavos de final alcanzados en el Mundial de Clubes de este año.

En ese sentido, la mayor responsabilidad para atraer grandes estrellas a la franquicia recae sobre David Beckham, principal responsable de los arribos de Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez en el pasado y ahora de Sergio Reguilón. Y según avanzó la prensa estadounidense, en el radar del británico ingresó Robert Lewandowski.

Inter Miami apunta a la Concachampions tras ganar la MLS. (Getty).

El delantero polaco de 37 años tiene contrato hasta junio de 2026 y por esa razón hace tiempo que el equipo culé está buscándole un sucesor. Aunque en Inter podrían esperar a que el jugador acabe con el pase en su poder, para incorporarse al club a mediados de año, no descartaron avanzar por él este mismo mercado, ofreciendo al Barcelona una compensación económica por su salida.

Publicidad

Publicidad

Saben en Las Garzas que no son el único equipo en la MLS interesado en tentar a Lewandowski, porque también Chicago Fire va tras sus pasos. Sin embargo, confían en que la presencia en el plantel de otras superestrellas que hablan su mismo idioma y los ambiciosos objetivos trazados para el año próximo inclinarán la balanza en su favor en ese sentido.

ver también Refuerzo de lujo: salió campeón del mundo con Real Madrid y es el nuevo compañero de Messi en Inter Miami para 2026

Se sumó Reguilón

Inter Miami anunció formalmente el fichaje de Sergio Reguilón de cara a la próxima temporada. Con el objetivo puesto en mantener un equipo de elite, el elenco norteamericano incorporó al español, ex jugador de Real Madrid, con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, pero con la opción de extender el vínculo por un ciclo más, es decir hasta finales de 2028 si ambas partes coinciden

Suárez continúa

Aunque Luis Suárez había mostrado algunas dudas sobre su continuidad en Inter Miami por otro año después de conquistar la MLS, la decisión solo parece haberle tomado algunos días. Según avanzó el Miami Herald, el uruguayo ya está negociando la renovación que garantizará su continuidad en el club.

Publicidad

Publicidad

“Es una leyenda del fútbol, es uno de los mejores nueve de todos los tiempos. Si Luis decide seguir un año, estaría bien por el club. A mí me encantaría ver seguir a Luis“, había dicho Jorge Mas antes de la final por la MLS Cup ante Vancouver, mostrando gran disposición para asegurar esa “última temporada” del Pistolero en Miami.

Data clave