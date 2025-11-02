Es tendencia:
Javier Mascherano apuntó contra el árbitro tras la derrota de Inter Miami ante Nashville: “No cuesta nada”

Inter Miami tendrá que afrontar un tercer partido para definir la serie frente a Nashville, pero antes el DT se quejó del arbitraje.

Por Julián Mazzara

El DT se quejó del arbitraje ante Nashville.
© Getty ImagesEl DT se quejó del arbitraje ante Nashville.

Inter Miami perdió frente a Nashville SC por los octavos de final de la MLS, donde los dirigidos por Javier Mascherano no tuvieron una buena actuación y fueron superados desde que comenzó la presentación en Geodis Park, dentro del estado de Tennessee.

En el inicio del cotejo, los de Mascherano tuvieron un penal en contra y fue Sam Surridge quien puso la ventaja para el conjunto liderado por B. J. Callaghan. Pero para el DT argentino hubo mucha polémica y se quejó porque el árbitro Allen Chapman no revisó la acción en el VAR.

“Me sorprende que no haya ido al VAR para rechequear. Hay una herramienta que es el VAR y no entiendo por qué no van a chequear. No cuesta nada“, dijo el Jefecito en plena conferencia de prensa, que luego dijo no querer opinar sobre ese fallo.

Si bien quedó molesto por lo que ocurrió, Mascherano sostuvo que deben “tragar la bronca y acumularla durante toda la semana para poder descargarla la semana que viene en nuestra cancha con nuestra gente”. Tras dejar en claro que fueron perjudicados, ahora buscarán clasificar a la siguiente instancia por medio del tercer partido.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

Tras la caída frente a Nashville SC, en condición de visitante, Inter Miami volverá a jugar el sábado 8 de noviembre, en Chase Stadium, ante el mismo rival y definirán el clasificado a los cuartos de final de la MLS.

¿Qué necesita Inter Miami para clasificar a los cuartos de final de la MLS?

Con la serie igualada 1-1, Inter Miami necesita ganar el próximo partido ante Nashville para clasificar a los cuartos de final de la MLS, sin importar el resultado. Dicho compromiso es tan relevante que podría terminar la temporada de Las Garzas de manera anticipada y no volvería a jugar oficialmente hasta el año que viene, teniendo un total de 3 meses de descanso.

En caso de perder el encuentro, Nashville avanzará a la siguiente instancia. Lo que también hay que destacar es que en el caso de igualar en el tiempo regular, la serie se definirá en una tanda de penales para conocer al nuevo clasificado a la próxima fase de la Major League Soccer 2025. Así las cosas, el cotejo del próximo sábado 8 de noviembre será mucho más que crucial.

julián mazzara
Julián Mazzara

