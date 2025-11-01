Tras la derrota ante Nashville, qué necesita Inter Miami para clasificar a los cuartos de final de la MLS

Este sábado por la noche, Inter Miami perdió 2-1 frente a Nashville por el partido de vuelta de los octavos de final de la Major League Soccer 2025. Con goles de Sam Surridge y Josh Bauer, y a pesar del golazo que convirtió Lionel Messi, el conjunto local se impuso por la mínima y logró estirar la serie a un tercer encuentro, que será el próximo sábado 8 de noviembre.

El viernes 24 de octubre habían disputado el primer compromiso de la llave y Las Garzas habían conseguido el triunfo por 3-1, con un doblete del astro argentino que mantiene un excelente presente goleador. Por ese motivo, este sábado se midieron en la casa de Nashville, que hizo valer la localía y se quedó con el segundo punto, llevando la historia a la última instancia.

Lo cierto es que el próximo sábado 8 de noviembre, Inter Miami enfrentará a Nashville en el Chase Stadium, es decir en su propio estadio y donde hace de local de forma habitual. En su recinto y con el público a su favor, el conjunto que comanda tácticamente Javier Mascherano va a ir en busca de la clasificación a los cuartos de final de la MLS Cup, que está más picante que nunca.

Lionel Messi durante la derrota de Inter Miami ante Nashville por los octavos de final de la MLS. (Getty Images)

Qué necesita Inter Miami para clasificar a los cuartos de final de la MLS

Con la serie igualada 1-1, Inter Miami necesita ganar el próximo partido ante Nashville para clasificar a los cuartos de final de la MLS, sin importar el resultado. Dicho compromiso es tan relevante que podría terminar la temporada de Las Garzas de manera anticipada y no volvería a jugar oficialmente hasta el año que viene, teniendo un total de 3 meses de descanso.

En caso de perder el encuentro, Nashville avanzará a la siguiente instancia. Lo que también hay que destacar es que en el caso de igualar en el tiempo regular, la serie se definirá en una tanda de penales para conocer al nuevo clasificado a la próxima fase de la Major League Soccer 2025. Así las cosas, el cotejo del próximo sábado 8 de noviembre será mucho más que crucial.

