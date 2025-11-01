Nashville vs. Inter Miami EN VIVO y ONLINE vía Apple TV por los octavos de final de la MLS: minuto a minuto

Este sábado a la noche, Inter Miami visita a Nashville por el partido de vuelta de los octavos de final de la Major League Soccer 2025. El encuentro que se disputa en el GEODIS Park, comienza a partir de las 20:30 horas de Argentina y es transmitido por Apple TV. Las Garzas ganaron en la ida y están obligados a vencer para pasar de ronda, ya que si pierden habrá un tercer cotejo y, en caso de empate, penales.
ver también
Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana