Nashville vs. Inter Miami EN VIVO y ONLINE vía Apple TV por los octavos de final de la MLS: minuto a minuto

Por el duelo de revancha y tras ganar la ida, Las Garzas van en busca de la clasificación a los cuartos de final.

Jugadores, a los vestuarios

Después de los trabajos precompetitivos, los futbolistas de ambos equipos dejan el campo de juego para ultimar detalles.

Con Messi al frente, así llegó Inter Miami

Con Lionel adelante de todo, así fue el arribo de Las Garzas al recinto.

¡Así va Nashville!

Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Josh Bauer; Matthew Corcorán, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge, Alex Muyl.

¡ASÍ FORMA INTER MIAMI!

Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez.

El particular formato de la MLS

Si bien Inter Miami ganó la ida, el formato es especial.

  • Si gana Inter Miami: clasifica a cuartos de final.
  • Si empatan: habrá penales para definir al ganador.
  • Si gana Nashville: habrá tercer partido en Miami.
Posibles formaciones de Nashville e Inter Miami

Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Daniel Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez.

Por Nahuel De Hoz

Hany Mukhtar y Lionel Messi, protagonistas de Nashville e Inter Miami.
© GettyHany Mukhtar y Lionel Messi, protagonistas de Nashville e Inter Miami.

Este sábado a la noche, Inter Miami visita a Nashville por el partido de vuelta de los octavos de final de la Major League Soccer 2025. El encuentro que se disputa en el GEODIS Park, comienza a partir de las 20:30 horas de Argentina y es transmitido por Apple TV. Las Garzas ganaron en la ida y están obligados a vencer para pasar de ronda, ya que si pierden habrá un tercer cotejo y, en caso de empate, penales.

