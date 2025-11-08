Inter Miami estaba necesitado de una victoria para poder acceder a la siguiente instancia de los Playoffs de la MLS, ya que en el primer cotejo triunfaron, pero en la revancha disputada en Tennessee se marcharon con una caída. Y a partir de los pies de Lionel Messi, los dirigidos por Javier Mascherano se pusieron al frente.

El encuentro, que se disputaba en Chase Stadium, la casa de las Garzas, no había llegado a los 10 minutos de la primera etapa cuando la Pulga realizó una de sus características jugadas desde la derecha hacia el centro del campo antes de rematar y destrabar el marcador ante Nashville.

Al momento de pisar la medialuna del área, Messi sacó un remate con su pierna izquierda, que se coló en la parte baja del arco defendido por Joe Willis, quien no tuvo nada que hacer y quedó parado observando cómo el balón iba derecho hacia la red.

Cuando el cronómetro alcanzaba los 38 minutos de la primera mitad, Mateo Silvetti asistió a su compatriota que anotó el segundo tanto para los de Mascherano, y así extendió su racha goleadora contra el conjunto de Tennessee: le anotó 8 veces en 10 presentaciones.

La carrera por llegar a los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo le convirtió un tanto a Neom Sports Club, bajo el marco de la fecha 9 de la Saudí Pro League, alcanzó los 953 goles en su carrera como profesional. Actualmente, el oriundo de Madeira se encuentra a 47 festejos de poder alcanzar el récord.

Por su parte, Lionel Messi (venía de anotarle a Nashville en la revancha disputada en Tennessee) lleva 894 goles desde que debutó como profesional con la camiseta de FC Barcelona. Ahora, el astro argentino de 38 años, que renovó su vínculo hasta 2028, quedó a 106 tantos de alcanzar la tan ansiada marca.

Máximos goleadores del fútbol mundial

Cristiano Ronaldo: 953 goles Lionel Messi: 894 goles Josef Bican: 759 goles Pelé: 757 goles Romário: 745 goles Gerd Müller: 735 goles Ferenc Puskás: 704 goles Robert Lewandowski: 700 goles Jimmy Jones: 647 goles Eusebio: 621 goles

