Jordi Alba rompió el silencio y reveló las razones de su retiro siendo dos años menor que Messi: “Nuevo proyecto”

“¿Quién me va a dar los pases ahora?”, se preguntó Lionel Messi después que Jordi Alba confirmara su decisión de retirarse de la práctica profesional del fútbol siendo dos años menor que él, poniendo final abrupto a una de las sociedades más redituables de los últimos 15 años, con inicio en Barcelona y despedida en Inter Miami.

El futbolista español de 36 años, que finalizará la temporada con el club deseando añadir un último título a su laureada carrera, habló por primera vez desde su anuncio en una entrevista concedida al diario Sport en la que profundizó sobre los múltiples motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

“A principio de año empecé a notar sensaciones que no había notado antes. Es una decisión meditada, con mucha convicción. También me da pena porque es algo que he hecho desde los cuatro años, pero también me hubiese dado pena dentro de cuatro o cinco años. Creo que es el momento oportuno, pese a que físicamente me encuentro bien“, explicó Jordi.

Y agregó: “También estoy metido en un nuevo proyecto que me motivaba más. En el club estoy muy bien, en Miami también a nivel familiar, pero se hecha mucho de menos Barcelona. A nivel personal y deportivo estaba bien, pero ya estaba pensando también en otras cosas, en otros proyectos que me hacían mucha ilusión”.

El proyecto que sedujo a Jordi Alba

Junto con Thiago Alcantara, ex compañero en Barcelona, Jordi Alba se metió de lleno en un ambicioso proyecto para llevar al L’Hospitalet de Llobregat, club de su ciudad natal, a la máxima categoría del fútbol español, para lo que deberá recorrer un largo camino desde la Tercera Federación, que equivale a la quinta categoría de la RFEF.

“Es un proyecto muy bonito. Además, soy de L’Hospitalet. No hay cosa que me haga más ilusión. Es el momento oportuno para ya dejar el fútbol y estar en el día a día en L’Hospitalet. No hubiera podido hacerlo en otra ciudad. Yo lo tenía en mente desde hace muchos años y surgió la oportunidad. Además, hay gente trabajando ahí que también conozco, que sé que están haciendo las cosas muy bien. Es un proyecto que me entusiasma”, le dijo a Sport.

Publicidad

Publicidad

Con el excandidato a la alcaldía del municipio Antoni García como nuevo presidente y los empresarios Óscar Pierre, fundador de la aplicación de reparto de comida a domicilio Glovo, y Gonzalo Álvarez, CEO de Rocket-up, el club puso en marcha un ambicioso proyecto para el que logró involucrar de lleno a Jordi Alba y Thiago Alcantara en las gestiones deportivas.

“Ojalá podamos llegar en unos años a Primera División, pero para eso hay que trabajar mucho y ya no solo en lo deportivo sino también a nivel social. Creo que podemos aportar mucho a la ciudad. Yo soy de allí y conozco cómo es la ciudad, la gente trabajadora. Espero algún día dar ese paso y que el club esté donde se merece”, agregó Alba.

Datos Clave

Jordi Alba (36) anunció su retiro del fútbol profesional, finalizando la temporada en Inter Miami .

(36) anunció su del fútbol profesional, finalizando la temporada en . El exjugador del Barcelona concedió una entrevista a Sport para explicar los motivos de su decisión.

a para explicar los motivos de su decisión. Jordi Alba y Thiago Alcantara se unieron a un proyecto para ascender al Hospitalet de Llobregat.

Publicidad