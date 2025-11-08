Qué pasa si Inter Miami gana, empata o pierde hoy vs. Nashville por los octavos de final de la MLS

Inter Miami y Nashville se vuelven a ver las caras después de lo que fueron los primeros dos partidos que afrontaron por los octavos de final de la MLS, donde los dirigidos por Javier Mascherano obtuvieron la victoria en el primer juego, mientras que los de Brian Callaghan vencieron en el segundo encuentro.

Por reglamento, los Playoffs del campeonato estadounidense se definen al mejor de tres partidos, por lo que en este encuentro se conocerá al equipo que se mete en los cuartos de final para enfrentar a Cincinnati.

Cabe destacar que más allá de lo que ocurra en los partidos, no hay gol de visitante que pueda afectar un resultado global, como así tampoco gol de oro.

Si Inter Miami gana , automáticamente se clasificará para las semifinales de la MLS y enfrentará a Cincinnati en la siguiente instancia.

Si Inter Miami empata, el partido se resolverá a través de los penales.

Si Inter Miami pierde, quedará eliminado de los Playoff de la MLS y será Nashville el que acceda a las semifinales para enfrentar a Cincinnati.

Lionel Messi durante el duelo entre Inter Miami y Nashville por la MLS.

La formación de Inter Miami vs. Nashville por la MLS

Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltazar Rodríguez; Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

La formación de Nashville vs. Inter Miami por la MLS

Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jack Maher, Josh Bauer; Patrick Yazbek, Edvard Tagseth, Matthew Corcoran; Alex Muyl, Sam Surridge y Hany Mukthar. DT: Brian Callaghan