Con una inesperada frase, Mascherano se refirió al polémico viaje de Rodrigo De Paul por Tini en medio de los Playoffs de Inter Miami

Rodrigo De Paul volvió a estar en el ojo de la tormenta por su vida extrafutbolística. Esta vez, por un viaje relámpago a Argentina. Es que tras la victoria 3-1 de Inter Miami ante Nashville por los octavos de final de la MLS, el volante aprovechó para cruzar el continente y asistir al debut del show Futttura de Tini Stoessel, su pareja, en Tecnópolis.

La imagen del campeón del mundo, con una sonrisa y luciendo el merchandising oficial de la cantante rodeado de cientos de fanáticos se viralizó rápidamente. Sin embargo, la decisión del jugador de viajar en plena fase de playoffs de la liga estadounidense generó cierto murmullo en Florida. Al punto que obligó a Javier Mascherano, DT del equipo, a dar explicaciones en su defensa.

En la previa al encuentro de vuelta ante Nashville, el Jefecito, consultado por la prensa, se refirió al suceso del Motorcito y le puso fin a la polémica con una simple frase que revela su estilo de liderazgo.

El apoyo de Mascherano para De Paul

“Rodrigo viajó el fin de semana porque nosotros sábado y domingo dimos libre. Yo soy de los entrenadores que cuando dan libre no les preguntan a los jugadores qué tienen que hacer, para eso estás dando libre“, sentenció Mascherano, dejando en claro que no hubo infracción a ninguna norma del vestuario.

En ese sentido, hizo hincapié en el respeto por la intimidad del jugador y la confianza profesional. “Su vida privada es su vida privada, no tengo por qué estar metiéndome en su vida privada,” remarcó el entrenador. Y para evitar especulaciones, agregó: “También te digo que nosotros sabíamos que él tenía que viajar por unos temas personales que tenía que resolver en Argentina y aprovechó el fin de semana para hacerlo“.

Con una postura firme y sin darle lugar a la duda, Mascherano le puso punto final a la polémica. Incluso, reconfirmar la disciplina de De Paul al asegurar: “Nosotros sábado y domingo dimos libre. El lunes estaba acá entrenando con el resto del equipo”. Así, el mediocampista continuará como pieza clave de Inter Miami, ya que estará a la par de sus compañeros preparándose para el crucial partido de vuelta ante Nashville de este sábado, donde Inter Miami buscará sellar su pase a cuartos de final de la MLS.

