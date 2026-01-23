Nació en Los Ángeles, jugó en la Selección Argentina y firmó con Inter Miami hasta 2029

Este sábado, el Inter Miami vuelve a la actividad y disputará su primer partido del 2026. Será un amistoso contra el conjunto peruano de Alianza Lima, en lo que se espera la vuelta de Lionel Messi a las canchas desde la conquista de la MLS en 2025 con el conjunto de la Florida.

Horas antes del partido, el Messi y sus compañeros recibieron la noticia de que Rocco Ríos Novo, el arquero que defendió el arco de las Garzas en los Playoffs y aportó a la conquista del título del Inter Miami, seguirá en el equipo. Ésta vez, de forma permanente, al confirmarse su transferencia al club norteamericano.

Ríos Novo, que pertenecía a Lanús y que había estado a préstamo hasta finalizar la temporada 2025 en Inter Miami, se convirtió en nuevo refuerzo del club de forma oficial. El arquero de 23 años firmó un contrato hasta 2029, opción para una extensión por un año más, hasta 2030.

Rocco Ríos Novo se quedará permanentemente en Inter Miami hasta 2029. (Getty)

Oriundo de Los Ángeles y con raíces argentinas, incluyendo un pasado por la Selección Argentina Sub 17 campeona sudamericana en 2019 y por el plantel que disputó el Torneo Preolímpico CONMEBOL 2024, Ríos Novo disputó 19 partidos en la última temporada, consiguiendo cinco vallas invictas.

Ríos Novo, que se encontraba en Phoenix Rising de la USL Championship, llegó para suplir la baja por lesión de Oscar Ustari y no decepcionó. Habiendo coincidido con Javier Mascherano como su entrenador en el mencionado Torneo Preolímpico, allí es donde apareció como opción ante el infortunio del ex arquero de Boca e Independiente.

Los refuerzos del Inter Miami para 2026

No hay dudas de que el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul necesitará reforzarse de cara al 2026. El vigente campeón de los Estados Unidos perdió a Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes optaron por terminar sus respectivas carreras profesionales en el fútbol, y dejaron importantes huecos en el equipo.

Messi y De Paul seguirán en Inter Miami, aunque habrá varias bajas. (Getty)

Ante esto, fue necesaria la llegada de algunos nuevos futbolistas. El brasileño Micael lo hizo desde Palmeiras y los argentinos Facundo Mura y David Ayala se unieron desde Racing y Portland, respectivamente. El otro refuerzo para la temporada fue Dayne St. Clair, arquero del Minnesota United y la Selección de Canadá.

