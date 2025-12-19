Con absoluta confianza, Harry Kane sumó a Inglaterra a los candidatos a ganar el Mundial 2026: “Lo único que nos satisfará”

Argentina, España y Francia. Si uno pregunta los grandes candidatos a ganar el Mundial 2026, el común denominador de las respuestas determinará a esos tres seleccionados como los grandes candidatos. Por diversos factores, selecciones como Inglaterra, Portugal o Brasil están en un segundo escalón. Sin embargo, para Harry Kane, el único resultado posible es levantar la copa del mundo.

En una reciente entrevista con ESPN UK, el capitán de los Tres Leones remarcó que los últimos resultados internacionales no le dan margen de error de cara a la Copa del Mundo: semifinales en Rusia 2018, final en la EURO 2020, cuartos de final en Qatar 2022 y final en la EURO 2024, muchas veces cerca, pero sin ningún título que respalde el rendimiento.

“Estamos en un momento en el que creo que lo único que nos satisfará a nosotros, los jugadores, y al país, será ganarlo“, reconoció Kane. “Creo que lo sentimos un poco en las últimas Eurocopas, llegamos a la final y aun así había cierto ruido negativo alrededor, y sabíamos que si no ganábamos, iba a seguir allí.”

Inglaterra se ha quedado, reiteradamente, a las puertas de los títulos, sin éxito. (Getty)

“Y lo hizo, y sigue estando”, continuó el capitán inglés. “Así que creo que el éxito que estamos construyendo desde 2018, semifinal del Mundial, final de Eurocopa, cuartos de final del Mundial, final de Eurocopa, hemos estado golpeando a la puerta y hemos sido, consistentemente, uno de los mejores equipos en el mundo.”

Harry Kane: “Estoy listo para el desafío”

Inglaterra hizo de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 un verdadero paseo, ganando el Grupo K con 24 puntos, producto de ocho victorias en ocho partidos, con 22 goles a favor y ninguno en contra, Kane convirtió ocho de ellos. Albania, Serbia, Letonia y Andorra, sus víctimas.

Tras pasear en las Eliminatorias, Harry Kane cree que pueden ser campeones en el Mundial 2026. (Getty)

“Creo que llegamos a este torneo con gran expectativa, cuartos en el Ranking FIFA, la gente nos ve como uno de los favoritos… Tenemos que llevar eso al torneo, manejar la presión”, explicó Harry Kane. “Hemos tenido grandes momentos como selección en estos últimos ocho años, pero todo se trata de ganar, ganar los grandes títulos, y definitivamente tenemos la calidad para hacerlo. Se trata de manejar esos momentos, y estoy listo para ese desafío.”

Finalmente, cerró diciendo: “Esa clase de torneos son el pico de tu carrera. El pico de presión y de emoción que sientes. Así que tengo ganas de ver cómo podemos manejar eso, tanto personalmente como el equipo.”

