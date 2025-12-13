Es tendencia:
Lennart Karl, el ‘Messi alemán’, reveló los dos jugadores que más lo están ayudando en Bayern Múnich: “Estoy aprendiendo mucho”

El futbolista de 17 años está viviendo un momento increíble en su corta carrera y hay dos referentes del plantel encargándose de que eso sea así.

Por Germán Celsan

Lennart Karl se está convirtiendo en una estrella en Bayern Múnich
El 15 de junio de 2025 en el Mundial de Clubes contra el Auckland City, Lennart Karl debutó como futbolista profesional en el primer equipo del Bayern Múnich. Menos de seis meses después, ya se transformó en el jugador más joven en convertir en Champions League y, con 17 años, despierta comparaciones con Lionel Messi.

Lennart Karl lleva 5 goles y 2 asistencias en apenas 9 partidos como titular en la temporada, y poco a poco va ocupando un rol cada vez más preponderante en la consideración de Vincent Kompany, y girando más y más cabezas para ver su juego. Y el propio Karl reconoció que se lo debe a dos futbolistas: Harry Kane y Joshua Kimmich.

En una reciente entrevista, el mediapunta alemán admitió que ellos son los dos jugadores que más lo han ayudado desde que está con el primer equipo, aunque en general todo el plantel del Bayern Múnich le hace más fácil su juego, debido a la calidad que tienen.

Kimmich y Kane, los dos jugadores que más cerca están de Lennart Karl. (Getty)

“Me estoy divirtiendo mucho, y aprendiendo mucho también. Harry Kane, Joshua Kimmich siempre están alrededor mio y me ayudan a mostrar mi fútbol“, reconoció Lennart. “El resto del equipo también, me pasan la pelota, se muestran para que yo pueda devolvérsela, son grandes compañeros”, agregó.

¿Lennart Karl jugará el Mundial 2026?

De momento, Lennart Karl no ha recibido ninguna convocatoria por parte de Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán; pero pensando en la Copa del Mundo, bien podría ganarse un lugar en la lista de convocados. De hecho, el propio Joshua Kimmich así lo destacó: “Ahora mismo, Lennart Karl debería estar como titular en la selección alemana”, afirmó uno de los capitanes del seleccionado.

No obstante, el adolescente futbolista se mantiene respetuoso sobre la situación, y al ser consultado sobre si esperaba el llamado de Nagelsmann tras su gol en Champions vs. Sporting Lisboa, respondió: “No, no, no lo creo”, entre risas.

Muchos creen que ya merece un lugar en el seleccionado, incluso de titular. (Getty)

En síntesis

  • Lennart Karl, la joven promesa del Bayern Múnich, con solo 17 años, se convirtió en el jugador más joven en anotar en la Champions League.
  • El mediapunta alemán, que debutó profesionalmente en junio de 2025, reconoció que Harry Kane y Joshua Kimmich son los dos futbolistas que más lo han ayudado en el primer equipo.
  • Karl lleva 5 goles y 2 asistencias en solo 9 partidos como titular esta temporada, despertando comparaciones con Lionel Messi.
