Harry Kane señaló a un argentino como una de las tres personas más influyentes en su carrera: “Me transformó”

A lo largo de su carrera, Harry Kane acumula 397 goles en 579 partidos disputados, ha ganado una Bota de Oro al goleador de la temporada, y diez premios al goleador del campeonato, incluyendo tres veces de la Premier League, dos de la Bundesliga y, en una ocasión, de la Copa del Mundo. Y él mismo reconoció que gran parte de eso se lo debe a un argentino.

En una reciente entrevista con ESPN UK, el extraordinario delantero y goleador inglés destacó a las tres personas más influyentes en su carrera futbolística, tres entrenadores que lo marcaron. Y entre ellos, destacó a Mauricio Pochettino, con quien compartió varios años en Tottenham, y a quien describió como el DT que lo “transformó en un tipo de jugador diferente”.

Con Pochettino como entrenador, Harry Kane registró 169 goles y 28 asistencias en 242 partidos. (Getty)

Junto a Pochettino, Harry Kane destacó a John McDermott y a Tim Sherwood, otros dos entrenadores que lo acompañaron en la fase más temprana de su carrera. “Es difícil elegir una persona. No lo sé, creo que tengo que regresar a mis días de juventud, y mencionar a John McDermott, quien era la cabeza de la academia”, inició Kane.

“Ahora trabaja con los seleccionados juveniles de Inglaterra; él fue increíble para mi desarrollo desde los 13 años hasta que llegué a reserva. Sin él no sería el jugador que soy hoy”, agregó. Luego llegó el turno de Sherwood: “Tim Sherwood me dio la primera chance de jugar en primera división, él fue alguien que siempre creyó en mi, que podía llegar al más alto nivel. Y eso me lleva a Mauricio [Pochettino].”

Con Pochettino, Kane se transformó en un jugador total y goleador de categoría. (Getty)

“Mauricio me ayudó a desarrollarme y creo que me transformó en un tipo de jugador diferente. Físicamente, me hizo mucho más fuerte, me hizo comprender lo que significa ser un jugador de Premier League”, sentenció Kane.

Harry Kane, máximo goleador de Tottenham y segundo máximo goleador de la Premier League en toda su historia

Puede que el palmarés de títulos colectivos no destaque, ni sea una carta de presentación notable. Sin embargo, Harry Kane es uno de los goleadores más prolíficos de esta generación y uno de los futbolistas ofensivos más completos en el mundo.

Previo a su partida al Bayern Múnich, jugó una década en Tottenham, la cual le bastó para convertirse en el máximo goleador histórico de la institución, con 280 goles, de los cuales 213 fueron por Premier League. Eso lo posiciona como el segundo máximo goleador de la liga inglesa, únicamente por detrás de la leyenda Alan Shearer, quien acumuló 260 en toda su carrera en la élite del fútbol británico.

Harry Kane es el máximo goleador de Tottenham y la Selección Inglesa, y el segundo máximo de la Premier. (Getty)

Para completar, el hoy capitán del seleccionado inglés también es el máximo goleador de los Tres Leones en toda su historia, con 78 tantos en 112 partidos hasta la fecha.

