Mejor que el Milan de van Basten y el Madrid de Di Stefano: Bayern Múnich y Harry Kane rompen un legendario récord del fútbol europeo

Los bávaros destrozaron una marca que se mantuvo vigente por más de 30 años y no quebraron ni el Barcelona con Messi ni el Madrid con Cristiano.

Por Germán Celsan

El Bayern Múnich y un nuevo récord histórico en Europa
© GettyEl Bayern Múnich y un nuevo récord histórico en Europa

La historia del fútbol europeo está plagada de equipos legendarios; rápidamente uno piensa en el Barcelona de Guardiola, o la era con Messi, Suárez y Neymar como tridente ofensivo. El Real Madrid de Alfredo Di Stefano, el de Púskas, o el de Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, el Milan de van Basten o el Manchester United de Ferguson. Y así se podría seguir casi infinitamente. Sin embargo, el Bayern Múnich de la temporada 2025/26 se acaba de posicionar sobre todos ellos.

Con Harry Kane como punta de lanza, autor de 22 goles y 3 asistencias en lo que va de la temporada, el Bayern Múnich de Vincent Kompany cosechó este miércoles su triunfo 14 de manera consecutiva. De esta forma, se adueñaron del nuevo récord histórico del mejor inicio en la historia del fútbol europeo. Teniendo en cuenta las cinco grandes ligas, claro.

El Bayern Múnich se puso un partido por encima del inicio del AC Milan de la temporada 1992/93, poseedor del récord por más de tres décadas. Aquel plantel rossonero, dirigido tácticamente por Fabio Capello, contaba con futbolistas de la talla de Franco Baresi, Alessandro Costacurta y un joven Paolo Maldini. Además de tres neerlandeses de primer nivel: Frank Rijkaard, Ruud Gullit y Marco van Basten, entre otros cracks. Al finalizar la temporada serían campeones de Serie A y finalistas de la Champions League.

El Milan de la 1992/93 poseía el récord hasta hoy.

El Milan de la 1992/93 poseía el récord hasta hoy.

Por detrás de esos 13 triunfos consecutivos del AC Milan del 1992/93, se encuentran los récords conseguidos por el Real Madrid de 1961/62 y del 1968/69, del Tottenham de la temporada 1960/61 y del Borussia Dortmund de la temporada 2015/16, todos con 11 victorias consecutivas.

Los triunfos del Bayern Múnich en el inicio de la temporada 2025/26

  • 16 de agosto: Bayern Múnich 2-1 Stuttgart (Supercopa de Alemania)
  • 22 de agosto: Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig (Bundesliga – Fecha 1)
  • 27 de agosto: Wehen 2-3 Bayern Múnich (Copa de Alemania)
  • 30 de agosto: Ausburgo 2-3 Bayern Múnich (Bundesliga – Fecha 2)
  • 13 de septiembre: Bayern Múnich 5-0 Hamburgo (Bundesliga – Fecha 3)
  • 17 de septiembre: Bayern Múnich 3-1 Chelsea (Champions League – Fecha 1)
  • 20 de septiembre: Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich (Bundesliga – Fecha 4)
  • 26 de septiembre: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen (Bundesliga – Fecha 5)
  • 30 de septiembre: Pafos 1-5 Bayern Múnich (Champions League – Fecha 2)
  • 4 de octubre: Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich (Bundesliga – Fecha 6)
  • 18 de octubre: Bayern Múnich 2-1 Borussia Dortmund (Bundesliga – Fecha 7)
  • 22 de octubre: Bayern Múnich 4-0 Club Brujas (Champions League – Fecha 3)
  • 25 de octubre: Borussia Monchengladbach 0-3 Bayern Múnich (Bundesliga – Fecha 8)
  • 29 de octubre: Colonia 1-4 Bayern Múnich (Copa de Alemania)
Lógicamente, estos resultados colocan al Bayern Múnich en lo alto de la Bundesliga con 24 puntos, cinco más que Leipzig (19), su más cercano perseguidor. También está líder en la fase de liga de la Champions League, en este caso junto a PSG, Real Madrid, Arsenal y el Inter de Milán, y en octavos de la Copa de Alemania. Además, ya se ha consagrado campeón de la Supercopa de Alemania.

Con Harry Kane y Luis Díaz como referencias ofensivas, el Bayern Múnich es el nuevo dueño del récord. (Getty)

Con Harry Kane y Luis Díaz como referencias ofensivas, el Bayern Múnich es el nuevo dueño del récord. (Getty)

Los próximos rivales, con el objetivo de seguir acumulando victorias, no son para nada sencillos: Bayer Leverkusen por Bundesliga y, en caso de vencerlo, se jugará el mantener la racha ante el vigente campeón de la Champions, el PSG, en el Parque de los Príncipes.

Aún así, pase lo que pase en esos partidos, el récord histórico ya tiene nuevo dueño y son los bávaros de Vincent Kompany y Harry Kane, que se perfilan como grandes candidatos a ganarlo todo en Europa esta temporada.

