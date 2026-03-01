Del Potro confirmó presencia en el Mundial, dio a Argentina como favorita y expresó un deseo para Messi

Juan Martín del Potro, el último de los tenistas argentinos en alcanzar el Top 3 del ranking mundial, se mostró expectante de la participación de la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo en la que además tendrá la misión extra de defender el título conquistado en Qatar.

El campeón del US Open de 2009 celebró al respecto que la posibilidad de seguir al equipo que conduce Lionel Scaloni en Estados Unidos será mucho más accesible de lo que fue hace poco menos de cuatro años en Medio Oriente y comprometió su presencia durante la fase de grupos.

“Seguramente esté en dos partidos. Para nosotros es un poco más fácil que el Mundial anterior que era en Qatar”, explicó en Mextenis Talks desde Acapulco, México, ciudad a la que arribó como Embajador del ATP 500 que este sábado coronó como campeón al italiano Fabio Cobolli.

Consultado allí sobre su máximo candidato a quedarse con el título, Delpo expresó: “Argentina obviamente es mi favorita. Me gustaría que salga campeón”. Y agregó después un deseo para quien para muchos es el mejor futbolista de la historia: “También me gustaría que Messi sea el MVP”.

Contagió amor por Boca

Juan Martín del Potro también se refirió a su fanatismo por Boca y presumió de haber contagiado su pasión a dos de los mejores tenistas de todos los tiempos: “Haber podido ir a La Bombonera con el trofeo del US Open, con la Copa Davis, con la medalla de los olímpicos, haber hecho hinchas a Federer, a Djokovic, regalarles la camiseta y que eso se muestre por el mundo fue siempre algo muy colorido para nosotros los fans de Boca Juniors”, dijo.

Y agregó: “Me he perdido partidos por tener que jugar, pero lo primero que hacía era hablar con el director del torneo para tratar de mover mi partido, porque había algo más importante. Mi entrenador era de River, así que ahí teníamos un problema”.

