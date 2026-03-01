Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Del Potro confirmó presencia en el Mundial, dio a Argentina como favorita y expresó un deseo para Messi

Desde México, el último Top 3 argentino comenzó a palpitar la próxima Copa del Mundo y habló del fanatismo por Boca que logró contagiar en el circuito.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Foto generada con IA de Gemini.
Foto generada con IA de Gemini.

Juan Martín del Potro, el último de los tenistas argentinos en alcanzar el Top 3 del ranking mundial, se mostró expectante de la participación de la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo en la que además tendrá la misión extra de defender el título conquistado en Qatar.

El campeón del US Open de 2009 celebró al respecto que la posibilidad de seguir al equipo que conduce Lionel Scaloni en Estados Unidos será mucho más accesible de lo que fue hace poco menos de cuatro años en Medio Oriente y comprometió su presencia durante la fase de grupos.

“Seguramente esté en dos partidos. Para nosotros es un poco más fácil que el Mundial anterior que era en Qatar”, explicó en Mextenis Talks desde Acapulco, México, ciudad a la que arribó como Embajador del ATP 500 que este sábado coronó como campeón al italiano Fabio Cobolli.

Consultado allí sobre su máximo candidato a quedarse con el título, Delpo expresó: “Argentina obviamente es mi favorita. Me gustaría que salga campeón”. Y agregó después un deseo para quien para muchos es el mejor futbolista de la historia: “También me gustaría que Messi sea el MVP”.

Contagió amor por Boca

Juan Martín del Potro también se refirió a su fanatismo por Boca y presumió de haber contagiado su pasión a dos de los mejores tenistas de todos los tiempos: “Haber podido ir a La Bombonera con el trofeo del US Open, con la Copa Davis, con la medalla de los olímpicos, haber hecho hinchas a Federer, a Djokovic, regalarles la camiseta y que eso se muestre por el mundo fue siempre algo muy colorido para nosotros los fans de Boca Juniors”, dijo.

Publicidad
Del Potro explicó por qué prefería enfrentar a Rafael Nadal antes que a Novak Djokovic y Roger Federer

ver también

Del Potro explicó por qué prefería enfrentar a Rafael Nadal antes que a Novak Djokovic y Roger Federer

Y agregó: “Me he perdido partidos por tener que jugar, pero lo primero que hacía era hablar con el director del torneo para tratar de mover mi partido, porque había algo más importante. Mi entrenador era de River, así que ahí teníamos un problema”.

Data clave

  • Juan Martín del Potro confirmó que asistirá a dos partidos de la fase de grupos.
  • El tenista argentino eligió a Lionel Messi como su candidato para ganar el MVP.
  • Del Potro aseguró haber regalado camisetas de Boca Juniors a Federer y Djokovic.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Laporta explicó por qué no le renovó a Messi: "Tenía que proteger a Barcelona"
Fútbol europeo

Laporta explicó por qué no le renovó a Messi: "Tenía que proteger a Barcelona"

¿Juntan a Gallardo con Messi? Desde Francia informan un fuerte interés de PSG por el DT de River
River Plate

¿Juntan a Gallardo con Messi? Desde Francia informan un fuerte interés de PSG por el DT de River

Fue verdugo de Messi y ahora está cerca de volver a la MLS
MLS

Fue verdugo de Messi y ahora está cerca de volver a la MLS

¿Por qué a Messi le regalaron una camiseta de River con el número 21?
River Plate

¿Por qué a Messi le regalaron una camiseta de River con el número 21?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo