Quién puede reemplazar a la Selección de Irán si se baja del Mundial 2026 por el conflicto bélico con Estados Unidos

Medio Oriente se encuentra nuevamente en el foco de todo el planeta. En las últimas horas, Estados Unidos e Israel atacaron, de manera conjunta, a la República de Irán. En el bombardeo, las fuerzas mataron al ayatolá Ali Khamenei y a más de 200 personas, lo que generó una respuesta igual de furtiva de parte de los iraníes contra toda la zona de Asia Oriental.

Como sucede en diversas circunstancias en todo el mundo, la geopolítica y los conflictos bélicos condicionan al deporte en general. Este caso no es la excepción. Qatar, por ejemplo, suspendió su liga de fútbol y puso en duda la Finalissima, que se iba a disputar en menos de un mes en Lusail.

En el caso de Irán, al encontrarse en el foco de conflicto con Estados Unidos, su seleccionado puso en duda la presencia en el próximo Mundial, que comenzará en exactamente 102 días en tierras norteamericanas. La federación iraní considera insegura su participación en la contienda mundialista y analiza seriamente darse de baja del mismo.

Cabe destacar que, antes que los conflictos escalaran como en las últimas horas, Irán ya consideraba como alternativa su baja para el Mundial a modo de boicot contra Estados Unidos. Ahora, la cuestión se volvió más seria, y vinculada a la seguridad.

Si finalmente Irán decide no presentarse a la Copa del Mundo, en la que conforma el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, la FIFA deberá intervenir y buscar su reemplazante.

Cómo resolvería FIFA el reemplazo de Irán

En caso de que Irán se baje del Mundial 2026, la FIFA tiene algunos artículos en su reglamento en los que explican el proceder; más específicamente el 6.2. En él, FIFA se reserva la posibilidad de reemplazar una baja por otro seleccionado.

“El Consejo de la FIFA o el comité correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir a la asociación en cuestión por otra asociación“, destaca en la parte final dicho artículo. Allí también se estipulan sanciones económicas de entre 250 mil y 500 francos suizos, así como sanciones disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la Asociación Miembro Participante.

Para la AFC (la Confederación Asiática de Fútbol), en cambio, el cupo no queda vacante, ya que debe darse al mejor equipo asiático ubicado en el ranking FIFA que no haya clasificado al Mundial. En este contexto, esa selección es Irak, pero la situación se complejiza debido a que los iraquíes se encuentran en el Repechaje.

Irán baraja la chance de ser baja del Mundial 2026

Omán y Emiratos Árabes son dos seleccionados que podrían emerger como alternativas a ello por cuestiones de ranking. De todas formas, la resolución se daría solo si Irán decide no participar de manera definitiva y de manera 100% dependiente de lo que determine FIFA.

Qué está pasando en Medio Oriente

Durante la madrugada de sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque “de gran envergadura” contra Irán. El mismo repercutió en Teherán, capital del país, y otras ciudades. Según indicaron, los ataques tenían como objetivo al ayatollah Ali Khamenei, quien fue asesinado, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Por su parte, el régimen iraní respondió lanzando misiles y drones en territorio israelí. Ha habido reportes de explosiones no solo en Jerusalén, sino también en países del Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin. La situación aún no ha sido controlada y todo oriente medio está en vilo por lo que pueda suceder en las próximas horas.

