Las 4 selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, según Vinícius Júnior

El atacante se mostró ilusionado con lo que pueda lograr Brasil, pero eligió a otros equipos como principales aspirantes.

Por Agustín Vetere

Vinícius Júnior, figura de Real Madrid y la Selección de Brasil.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, aunque se disputa el tramo final de la temporada en Europa, los jugadores tienen la mente en la gran cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque tiene compromisos importantes con Real Madrid, Vinícius Júnior ya piensa en lo que será su segunda participación en el evento de la FIFA.

En una entrevista con Ibai Llanos esta semana, la estrella del Merengue habló sobre este año mundialista. El streamer le pidió que enumere a las selecciones que más respeto le generan de cara al evento y no tuvo dudas al nombrar a cuatro de ellas, incluyendo a la Selección Argentina.

“Hay algunas muy buenas, pero me encanta como juegan Portugal, España, Francia y Argentina. Estos cuatro tienen un mejor equipo porque juegan juntos hace mucho tiempo. Desde el último Mundial han cambiado a pocos jugadores y eso hace mucha diferencia”, explicó Vinícius.

En la misma línea, no descartó una conquista de la Selección de Brasil, algo que anhela para romper la racha de 24 años sin Mundiales para su país: “Tanto tiempo sin ganar. Ojalá podamos ganar y conquistar la sexta estrella para Brasil”.

Vinícius valoró el efecto Ancelotti en Brasil

“Es muy diferente. Es lo mejor que ha pasado. Nos trata muy bien, tiene relación con los jugadores. Ojalá pueda ganar este Mundial. Siempre que me llama me dice: “Sabes que vamos a ganar este Mundial, ¿No?'”, reveló Vini sobre su cercanía con Carlo Ancelotti, a quien tuvo como DT en Real Madrid.

Además, explicó el impacto que generó el italiano en poco tiempo en el cargo: “Ha cambiado la cara de cómo la afición nos ve. Estamos más tranquilos. El país siempre está con ganas de más, la gente ya quiere volver a ganar. Ojalá pueda ser con nosotros este año. En Brasil cuando hay Mundial no hay colegio, no hay trabajo. Se para todo de verdad”.

Datos clave

  • Vinícius Júnior seleccionó a Argentina, Portugal, España y Francia como las selecciones más fuertes.
  • El delantero brasileño destacó el impacto de Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil.
  • Brasil buscará en el Mundial 2026 romper una racha de 24 años sin títulos.
