Mundial 2026: el fixture con las fechas, los horarios, las sedes y dónde ver los partidos del Grupo L

El Mundial 2026 ya tiene definido uno de sus grupos más atractivos. Bolavip te presenta el calendario completo del Grupo L con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá: fechas confirmadas, horarios para toda Latinoamérica y las sedes donde se disputarán los seis partidos de la fase de grupos.

Resumen rápido del Grupo L: selecciones, formato y por qué es un grupo a seguir

La Copa del Mundo 2026 trae un formato renovado y el Grupo L se perfila como uno de los más emocionantes del torneo. Con Inglaterra como cabeza de serie, Croacia como subcampeón del mundo en 2018, Ghana representando a África y Panamá defendiendo los colores de Concacaf, este cuarteto promete partidos de alto voltaje.

Los encuentros del Grupo L se disputarán entre el miércoles 17 de junio y el sábado 27 de junio de 2026. Las sedes seleccionadas por FIFA incluyen ciudades de Estados Unidos y Canadá: Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia y Nueva Jersey.

Harry Kane, líder, capitán y máxima figura de Inglaterra. (Getty Images)

Todos los horarios base que encontrarás en esta guía corresponden a la hora de México (MEX). Más adelante te explicamos cómo convertirlos para Argentina, Chile, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica.

El formato es claro: 4 equipos disputan 3 partidos cada uno. Los dos primeros clasifican directamente a dieciseisavos de final, mientras que el tercer lugar puede avanzar si queda entre los ocho mejores terceros del torneo.

Calendario del Grupo L: días, horarios y sedes de todos los partidos

El fixture oficial del Grupo L quedó definido tras el sorteo realizado por FIFA. A continuación, el calendario de partidos completo con fechas, sedes y horarios confirmados:

Fecha Partido Ciudad / Estadio Horario (MEX) Miércoles 17 de junio Inglaterra vs Croacia AT&T Stadium (Dallas) 14:00 Miércoles 17 de junio Ghana vs Panamá BMO Field (Toronto) 17:00 Martes 23 de junio Inglaterra vs Ghana Gillette Stadium (Boston) 14:00 Martes 23 de junio Panamá vs Croacia BMO Field (Toronto) 17:00 Sábado 27 de junio Croacia vs Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphia) 15:00 Sábado 27 de junio Panamá vs Inglaterra MetLife Stadium (New Jersey) 15:00

El duelo inaugural entre Inglaterra y Croacia en Dallas marca el arranque de un grupo donde el favoritismo inglés será puesto a prueba desde el primer minuto. Los Leones llegan como cabeza de serie basándose en su posición en el ranking FIFA, mientras que los croatas mantienen intacto su ADN competitivo que los llevó a la final en Rusia 2018.

Partidos clave del Grupo L: qué se juega en cada jornada

Primera jornada (miércoles 17 de junio)

El choque Inglaterra vs. Croacia en Dallas abre el telón del Grupo L con un duelo de alto calibre europeo. Ambas selecciones se conocen bien tras enfrentamientos en la Liga de Naciones y la Eurocopa, incluyendo aquella dramática semifinal del Mundial 2018 donde los Vatreni eliminaron a los ingleses.

Por su parte, en Toronto, Ghana enfrenta a Panamá en un partido donde las sorpresas pueden empezar a gestarse. Las Estrellas Negras de Ghana, cuatro veces campeonas de la Copa Africana de Naciones, chocan con los Canaleros panameños que sorprendieron al mundo en su debut mundialista de 2018.

Luka Modrić, el gran líder de Croacia. (Getty Images)

Segunda jornada (martes 23 de junio)

Inglaterra vs. Ghana en Gillette Stadium podría ser el partido donde los ingleses sellen su clasificación, siempre y cuando hayan sumado los tres puntos en su debut. Ghana intentará dar el golpe contra una potencia europea, tal como amenazó contra Alemania en 2014.

El duelo Panamá vs. Croacia en Toronto se presenta como clave para las aspiraciones panameñas. Croacia, con jugadores de clase mundial como los que han liderado su generación dorada, buscará asegurar su pase a la siguiente fase.

Tercera jornada (sábado 27 de junio) – Definición

La fecha final trae dos partidos simultáneos a las 15:00 (MEX):

Croacia vs. Ghana en Lincoln Financial Field: duelo directo por el segundo cupo o la mejor posición entre los terceros

Panamá vs. Inglaterra en MetLife Stadium: será el escenario donde Inglaterra podría llegar ya clasificada o necesitando puntos

Horarios del Grupo L en Latinoamérica: así se convierten desde la hora de México

El calendario oficial de FIFA se publica en hora de México, pero millones de lectores de Bolavip siguen la Copa Mundial desde Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y otros países. Aquí te dejamos la tabla de conversión para junio 2026:

Horario México Chile / Paraguay Argentina / Uruguay Colombia / Perú / Ecuador 14:00 16:00 17:00 15:00 15:00 17:00 18:00 16:00 17:00 19:00 20:00 18:00

Thomas Partey, emblema de Ghana. (Getty Images)

Horarios del Grupo L por país

Argentina y Uruguay:

Inglaterra vs Croacia: 17:00 ARG-URU

Ghana vs Panamá: 20:00 ARG-URU

Inglaterra vs Ghana: 17:00 ARG-URU

Panamá vs Croacia: 20:00 ARG-URU

Croacia vs Ghana: 18:00 ARG-URU

Panamá vs Inglaterra: 18:00 ARG-URU

Chile y Paraguay:

Inglaterra vs Croacia: 16:00 CHI-PAR

Ghana vs Panamá: 19:00 CHI-PAR

Partidos de la jornada 3: 17:00 CHI-PAR

Colombia, Perú y Ecuador:

Partidos de las 14:00 MEX: 15:00 COL

Partidos de las 17:00 MEX: 18:00 COL

Los horarios pueden ajustarse si hay cambios de huso horario por horario de verano. Recomendamos verificar más cerca de la fecha del torneo.

Cómo se juega el Grupo L dentro del formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 inaugura un formato histórico: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Este cambio, aprobado por el Consejo de FIFA el 14 de marzo de 2023, expande significativamente el torneo respecto a la configuración tradicional de 32 equipos.

Cada selección del grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) disputa exactamente tres partidos en la fase de grupos. En caso de empate en puntos, los criterios de desempate de FIFA aplican:

Diferencia de gol Goles a favor Puntos en enfrentamientos directos Fair play y otros criterios adicionales

Clasificación a eliminatorias

El nuevo formato del Mundial 2026 establece un sistema de clasificación expandido:

Primeros dos lugares : avanzan directamente a 16avos de final (antes conocidos como dieciseisavos de final)

: avanzan directamente a 16avos de final (antes conocidos como dieciseisavos de final) Tercer lugar: puede clasificar si queda entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos del mundial 2026

Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá: contexto, sedes del Grupo L y dónde ver los partidos

La Copa del Mundo 2026 marca un hito histórico: es la primera vez que tres naciones organizan simultáneamente un mundial. Estados Unidos, México y Canadá comparten la responsabilidad de albergar 104 partidos en 16 estadios distribuidos en 11 ciudades.

Sedes del Grupo L

Partido Sede País Capacidad aproximada Inglaterra vs Croacia Dallas (AT&T Stadium) Estados Unidos 80,000 Ghana vs Panamá Toronto (BMO Field) Canadá 30,000 Inglaterra vs Ghana Boston (Gillette Stadium) Estados Unidos 65,000 Panamá vs Croacia Toronto (BMO Field) Canadá 30,000 Croacia vs Ghana Philadelphia (Lincoln Financial Field) Estados Unidos 69,000 Panamá vs Inglaterra Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) Estados Unidos 82,500

Cómo ver los partidos del Grupo L

En Latinoamérica: Bolavip informará en sus coberturas diarias qué canales y servicios de streaming transmiten cada partido según el país. Las cadenas varían entre México, Argentina, Chile, Colombia y el resto de la región.

En España: Los derechos de transmisión están en manos de operadores como DAZN y otras plataformas.

Bolavip ofrecerá seguimiento minuto a minuto, estadísticas en vivo y análisis de todos los partidos del Grupo L y del resto de la copa mundial.

Otras fechas importantes del Mundial 2026

El fixture general del torneo se extiende desde el jueves 11 de junio (inauguración) hasta la final del 19 de julio de 2026. Algunas fechas clave de la fase de grupos incluyen:

Viernes 12 de junio: inicio del grupo A con selecciones anfitrionas

Sábado 13 de junio: continúan los grupos

Domingo 14 de junio: más partidos de fase

Lunes 15 de junio: jornadas del grupo e

Martes 16 de junio: partidos de grupo f y grupo g

Jueves 18 de junio: encuentros del grupo h y grupo i

Viernes 19 de junio: cierre de primeras jornadas

Sábado 20 de junio: segundas fechas

Domingo 21 de junio: continúa la competencia

Lunes 22 de junio: partidos decisivos

Miércoles 24 de junio: definiciones

Jueves 25 de junio: últimos partidos de grupos

Viernes 26 de junio: cierre de fase de grupos

El Grupo L del mundial 2026 promete ser uno de los más competitivos del torneo. Con simulaciones que otorgan a Inglaterra un 85% de probabilidades de avanzar, Croacia un 65%, Ghana un 40% y Panamá un 25%, cada partido será decisivo.

Guarda esta guía con el fixture y los horarios para no perderte ningún encuentro. En Bolavip seguiremos actualizando toda la información sobre el calendario, las sedes y los cruces de las eliminatorias conforme se acerque la Copa del Mundo 2026.