A inicios de 2024, tras disputar con Cruzeiro la final del Campeonato Mineiro, Marcelo Moreno Martins decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional. Para ese entonces, ya había comunicado su decisión de ya no representar a la Selección de Bolivia con la que había disputado su último partido en noviembre de 2023, que fue derrota 3-0 ante Uruguay.

Ya sin su máximo goleador histórico y teniendo que sufrir hasta la última jornada de las Eliminatorias de CONMEBOL para conseguirlo, el seleccionado boliviano logró quedar en la séptima posición de la clasificación general, lo que le garantizó la posibilidad de disputar el nuevo Torneo Clasificatorio con que FIFA reemplazó los repechajes, que se desarrollará con Monterrey y Guadalajara como sedes, del 26 al 31 de marzo.

A falta de menos de dos meses del inicio de ese certamen eliminatorio que enfrentará a Bolivia con Surinam en la primera instancia de la Llave B, cuyo ganador se medirá a Irak por el boleto al Mundial de 2026, Moreno decidió que quiera ayudar a hacerlo posible y se vinculó a Oriente Petrolero, club en el que inició su carrera profesional en 2003, con la motivación de ponerse otra vez en ritmo futbolístico.

Hay dos detalles especiales en torno a esa revinculación con el equipo que disputará la Copa Sudamericana. En primer lugar, la prensa boliviana avanzó que “no percibirá salario alguno”. Por el otro, que tendrá un preparador físico personal más allá de los trabajos que realice en conjunto con el plantel y su cuerpo técnico.

Marcelo Moreno se había despedido de la Selección de Bolivia en noviembre de 2023. (Getty).

Al momento de instalarse la posibilidad de un posible regreso de Marcelo Moreno a la Selección de Bolivia, tanto el entrenador Óscar Villegas como el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, le habían hecho saber que las puertas estaban abiertas siempre que demostrara estar en ritmo futbolístico de alta competencia al momento de confeccionarse la lista de convocados para el Torneo Clasificatorio.

Con 31 tantos en 108 presencias, Moreno Martins es el máximo goleador histórico del seleccionado boliviano, habiendo marcado 22 de esos tantos por Eliminatorias de Conmebol, siendo el máximo artillero de la clasificación al Mundial de Qatar. Además, disputó cuatro ediciones de la Copa América, competencia en la que apenas registró 3 tantos.

La extensa carrera internacional de Moreno Martins

Además de los 108 partidos internacionales con la Selección, Marcelo Moreno Martins hizo prácticamente toda su carrera fuera de Bolivia. Tras dos años en Oriente Petrolero, emigró al fútbol de Brasil para vincularse al Vitoria y pasó luego a Cruzeiro, donde fue goleador de la Copa Libertadores de 2008 y tuvo tres ciclos diferentes.

En Europa pasó por Shakthar Donetsk de Ucrania, donde fue campeón de Liga y Copa UEFA (ahora Europa League); Werder Bremen, donde conquistó la Supercopa de Alemania; Y Wigan en la Premier League inglesa. Regresó a Brasil para jugar en Gremio y luego tuvo una larga estadía en China, donde defendió las camisetas de Changchun Yatai, Wuhan Zall y Cangzhou Mighty Lions.

De regreso a Sudamérica se vinculó a Cerro Porteño de Paraguay en 2022 y en 2023 pasó por Independiente del Valle de Ecuador, antes de regresar a Cruzeiro para retirarse a inicios de abril de 2024.

