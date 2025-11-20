Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

En qué bombos entrarían los clasificados al Mundial 2026 luego del Repechaje

Se definieron los cruces del Repechaje de Europa y del resto del mundo. A qué bombo irán y en qué grupo pueden meterse.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
En qué bombos entrarían los clasificados al Mundial 2026 luego del Repechaje
© Getty ImagesEn qué bombos entrarían los clasificados al Mundial 2026 luego del Repechaje

Este jueves 20 de noviembre se definieron todos los cruces del Repechaje para el Mundial 2026. En marzo del próximo año, 22 selecciones competirán por los últimos 6 lugares para meterse en el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Teniendo en cuenta que el sorteo de la fase de grupos será el próximo viernes 5 de diciembre, todavía no estarán definidos los ganadores de cada cruce. Por segundo año consecutivo, algunas bolillas en los bombos no tendrán el nombre de un país específico.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta este interrogante, todos los países que juegan el Repechaje caerán en el bombo 4. Esto quiere decir que, si bien hay selecciones muy bien calificadas en el Ranking FIFA, como Italia (11°), aparecerán en el pote de los combinados más “débiles”.

Así son los cruces del Repechaje Intercontinental

  • Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.
  • Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Así son los cruces del Repechaje UEFA

  • Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte
  • Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina
  • Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia
  • Semifinal 4: Polonia vs. Albania
Publicidad
  • Semifinal 5: Turquía vs. Rumania
  • Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo
  • Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 14 (hora de Argentina) en el Kennedy Center de Washington D. C. Todo se podrá ver por la pantalla de TyC Sports y FIFA TV.

Publicidad
La Inteligencia Artificial predijo cómo serán los grupos del Mundial 2026: los rivales que tendría Argentina

ver también

La Inteligencia Artificial predijo cómo serán los grupos del Mundial 2026: los rivales que tendría Argentina

Uno por uno: el ranking FIFA de todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

ver también

Uno por uno: el ranking FIFA de todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los dos factores reglamentarios que facilitarían el regreso del Diablito Echeverri a River

jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

Lee también
El golazo de Scott McTominay en Escocia vs. Dinamarca
Eliminatorias UEFA

El golazo de Scott McTominay en Escocia vs. Dinamarca

Metió el gol agónico vs. Portugal, lo celebró a lo Cristiano Ronaldo y no dudó: “No podría haber sido mejor”
Fútbol Internacional

Metió el gol agónico vs. Portugal, lo celebró a lo Cristiano Ronaldo y no dudó: “No podría haber sido mejor”

El verdadero motivo por el que se pausó Alemania vs Dinamarca en la Eurocopa 2024
Eurocopa 2024

El verdadero motivo por el que se pausó Alemania vs Dinamarca en la Eurocopa 2024

Los rivales de Italia en el repechaje para la clasificación al Mundial 2026
Mundial 2026

Los rivales de Italia en el repechaje para la clasificación al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo