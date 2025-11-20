En qué bombos entrarían los clasificados al Mundial 2026 luego del Repechaje

Este jueves 20 de noviembre se definieron todos los cruces del Repechaje para el Mundial 2026. En marzo del próximo año, 22 selecciones competirán por los últimos 6 lugares para meterse en el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Teniendo en cuenta que el sorteo de la fase de grupos será el próximo viernes 5 de diciembre, todavía no estarán definidos los ganadores de cada cruce. Por segundo año consecutivo, algunas bolillas en los bombos no tendrán el nombre de un país específico.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta este interrogante, todos los países que juegan el Repechaje caerán en el bombo 4. Esto quiere decir que, si bien hay selecciones muy bien calificadas en el Ranking FIFA, como Italia (11°), aparecerán en el pote de los combinados más “débiles”.

Así son los cruces del Repechaje Intercontinental

Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.

(CONCACAF) vs. (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a (AFC) en la final. Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Así son los cruces del Repechaje UEFA

Semifinal 1 : Italia vs. Irlanda del Norte

: Italia vs. Irlanda del Norte Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Semifinal 3 : Ucrania vs. Suecia

: Ucrania vs. Suecia Semifinal 4: Polonia vs. Albania

Semifinal 5 : Turquía vs. Rumania

: Turquía vs. Rumania Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo

Semifinal 7 : Dinamarca vs. Macedonia del Norte

: Dinamarca vs. Macedonia del Norte Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 14 (hora de Argentina) en el Kennedy Center de Washington D. C. Todo se podrá ver por la pantalla de TyC Sports y FIFA TV.

