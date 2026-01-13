Surinam nacionaliza a un titular de la Premier League a dos meses de enfrentar a Bolivia en el repechaje del Mundial 2026

Bolivia se encuentra a dos meses de hacer historia y clasificar al Mundial 2026, el primero en 32 años. Para ello, la primera parada obligatoria será vencer a Surinam por el Repechaje, el 26 de marzo, en un duelo regional. Sin embargo, la nación perteneciente a Concacaf, lejos de quedarse cruzada de brazos, está agotando todas las vías posibles para llegar con el mejor plantel posible. Y se lo tomó en serio, al punto que ya abrochó dos batacazos, incluyendo un jugador de la Premier League.

Con la mente ya puesta en el duelo que se disputará en Monterrey, México, los Suriboys apelaron a un as bajo la manga para tratar de ser el quinto país debutante de la próxima Copa del Mundo (sumándose a Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán). ¿Cómo? “europeizando” su selección, al sumar piezas del Viejo Continente con ascendencia surinamés.

La tarea de trazar árboles genealógicos y hallar vínculos familiares la llevó a cabo el propio DT, Henk ten Cate, oriundo de Países Bajos. Y no anduvo con chiquititas: tentó a Jöel Piroe, delantero compatriota que juega en el Leeds de Inglaterra, quien ya aceptó viajar a Sudamérica para hacer su debut internacional en marzo.

Se trata de un golpe sobre la mesa absoluto, considerando la humilde tradición futbolera de Surinam. Para tomar dimensión, el currículum de su flamante incorporación lo resume: acumula 33 goles en tres temporadas con Leeds y cuenta con experiencia en PSV, Sparta Rotterdam y Swansea City. Un peso pesado definitivo.

Jöel Piroe, el delantero oriundo de Países Bajos que enfrentará a Bolivia en el repechaje del Mundial (@passport_soccer).

Aunque Surinam no se limita únicamente con la convocatoria de un goleador de roce europeo, sino que redobla la apuesta y ya tiene confirmado un segundo refuerzo: Melayro Bogarde. Se trata de un mediocampista central de 23 años que juega en el LASK de Austria y tuvo pasos por Países Bajos y Alemania. Otro caso que eleva la jerarquía del plantel, con la intención de dejar en el camino a Bolivia y enfrentarse a Irak en el duelo definitorio por un lugar en el Mundial.

Cómo planea Bolivia contrarrestar los refuerzos de Surinam

Mientras Surinam sale en búsqueda de jugadores europeos, en el Altiplano, sin refuerzos de lujo, intentarán contrarrestar la jerarquía con una intensa preparación: disputarán tres amistosos contra selecciones de Concacaf, entre el 18 y 31 de enero.

El primer compromiso será ante Panamá, luego llegará México y cerrarán la gira ante República Dominicana. Una seguidilla con la que aspiran a adaptarse al ritmo e intensidad de juego que puede proponerle su rival de Repechaje. Mientras tanto, el cuerpo técnico dirigido por Óscar Trejo define los nombres que irán en búsqueda de la épica, sin quitarle el ojo de encima a los movimientos que Surinam haga por el Viejo Continente.

