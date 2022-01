Durante la cuarentena del 2020, el nombre de Christian Martin comenzó a tomar relevancia en la Argentina. De larga carrera en el exterior, el cronista fue noticia por sus primicias acerca de la vacuna y logró meterse de a poco en la agenda de su país natal.

El 2021 fue el año del despegue. De a poco, el Vikingo empezó a meterse en el mundo del streaming y fue rápidamente acogido por Momo, uno de los padres de la cultura gaming en Argentina. Incluso, ambos ganaron la dupla del año en los Coscu Army Awards.

Su frase "Bloqueado por bobi" se viralizó al punto de convertirse en cotidiana para los fanáticos de Coscu y compañía. El furor fue tal que, incluso, algún loco se animó a retratarla para siempre en su piel.

"Esto me manda Hernan Kleiman desde Buenos Aires. No usa Twitter y es metalero old school. Pensaba era fake pero creo me equivoqué… No sé que que decir, pero este está más loco que yo! Skol berserkr!", escribió Christian en su cuenta de Twitter. ¡Locura total!