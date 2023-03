Pedro Pascal es sin lugar a dudas el actor del momento. El protagonista de "The Last of Us" en HBO Max y "The Mandalorian" en Disney+ se está llevando todas las miradas desde que comenzó este 2023. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse cuál es su relación con "Argentina, 1985", la película que compite en los Oscar y ha promocionado en reiteradas oportunidades a través de sus redes.

Esto se debe a que el actor chileno está relacionado con la producción protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani: es el hermano de Javiera Balmaceda, una de las cabezas detrás de "Argentina, 1985". Ella es la Jefa de Originals para Amazon Prime Video en Colombia, México, Argentina y Chile, por lo que trabajó de forma directa junto al director Santiago Mitre.

Antes de los Oscar 2023, donde "Argentina, 1985" competirá en la terna de Mejor película extranjera, Pedro Pascal hizo un posteo haciendo referencia al filme: “Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia".

+¿Cuál es la sinopsis de "Argentina, 1985"?

La historia "está inspirada en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo una amenaza constante, a enjuiciar a los jefes de la dictadura militar más sangrienta de Argentina", explica la sinopsis.

+Argentina, 1985 | Tráiler oficial