Coldplay, una de las bandas británicas de rock alternativo más importantes del mundo, estará tocando en el Estadio de River Plate de Argentina los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1°, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Estas presentaciones llegan en el marco de su gira mundial Music Of The Spheres World Tour.

El setlist de la banda encabezada por Chris Martin estará compuesto por 25 canciones y cada uno de los shows durará poco más de dos horas. Algunos de los temas que no van a faltar son “Yellow", Viva la vida”, “Hymm for the weekend” y “Coloratura”.

Además, está confirmado que Jin, artista surcoreano que es parte de la reconocida banda BTS, se estará presentando en alguno de los shows de Coldplay para cantar por primera vez en vivo el nuevo single "The Astronaut". Cabe señalar que Zoe Gotusso, cantante y compositora argentina nacida en Córdoba que cuenta con más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify, será la telonera en los 10 shows.

+Cómo está conformado el setlist de Coldplay

‘Higher Power’

‘Adventure of a Lifetime’

‘Paradise’

‘Charlie Brown’

‘The Scientist’

‘Viva la vida’

‘Hymn for the weekend’

‘Let somebody go’

‘Politik’

‘In my place’

‘Yellow’

‘Human heart’

‘People of the Pride’

‘Clocks’

‘Infinity Sign’

‘Something just like this’

‘Midnight’

‘My Universe’

‘A sky full of stars

‘Sparcks’

‘A girl a like you’

‘Blindded by your bgrace, pt.1′

‘Humankind’

‘Fix You’

‘Biutyful’

+Coldplay - The Scientist