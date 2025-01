De ganar la Libertadores con San Lorenzo a denunciar a la dirigencia por desmantelar el futsal: “Les faltaron el respeto a los jugadores”

Desde que Marcelo Moretti tomó las riendas de la presidencia de San Lorenzo, en diciembre de 2023, fueron meses sumamente complicado para el Ciclón. Si bien es cierto que llegó a un club con importantes problemas institucionales, la realidad es que no parecieran haber mejorado durante el primer año de gestión de Moretti, sino más bien empeoraron. Los ojos suelen estar puestos en el fútbol profesional y los resultados son los que mandan, pero en San Lorenzo no solamente no hubo un manejo correcto de esa área, sino que también hay problemas graves en otros deportes, como el futsal.

Damián Stazzone es un referente del futsal argentino. Además de haber sido campeón del Mundo con la Selección Argentina en 2016 y de haber obtenido la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2021, su figura trasciende camisetas y en esta oportunidad se manifestó en las redes sociales para dar a conocer un problema importante que se dio en estos últimos días con el futsal del Ciclón.

En un comunicado en sus redes sociales, Stazzone relató su punto de vista sobre el desmantelamiento del área y además dejó en claro quiénes cree que son los responsables. Por otro lado, informó que se puso a disposición del club para trabajar ad honorem, pero que así y todo se tomaron decisiones que hicieron que muchos jugadores se vayan, claramente por cuestiones económicas y también del descalabro que es el club como institución.

El duro descargo de Stazzone en Instagram

“Desde que me despedí como jugador empecé a hablar con los dirigentes para colaborar con el proyecto del futsal, también lo intenté hacer durante el año pasado pero en ningún momento se dejaron ayudar. La gestión fue muy mala. Les faltaron el respeto a los jugadores, cuerpo técnico y a todas las personas que trabajaron en el futsal. No fueron capaces de ir a hablar con el plantel en ningún momento y no cumplieron con nada de lo que prometieron. Mis compañeros se deberían haber ido a mitad de año pero se quedaron por el cariño que le tienen al club.



Estaba claro que había que cambiar la forma de gestionar, por eso me ofrecí a trabajar (sin sueldo) desde otro rol. En las últimas semanas dejaron que se vayan los jugadores, designaron a Roberto Morello a cargo de la disciplina, armaron un nuevo presupuesto, cambiaron el cuerpo técnico y definieron otros detalles, pero en ningún momento me hicieron partícipe ni me consultaron nada.



Me parece justo que tomen sus decisiones y conmigo no tienen ninguna obligación, pero también me parece justo que se hagan cargo Moretti, Rotondo, Levalle y Morello que hicieron todo para desarmar la disciplina y que nos tengamos que ir del club. Resalto esto porque seguramente van a decir que nos fuimos y no es así, hicieron todo para dejarnos afuera.



Nunca me gustó publicar los problemas del club, por eso siempre discutí en privado. Los dirigentes que nombré lo saben muy bien porque les dije todo en persona. Incluso les avisé que iba a sacar este comunicado para que no se enteren por redes sociales. Esta vez sentí la obligación de contar la situación públicamente para respaldar a mis compañeros, cuerpo técnico y delegados que se tuvieron que ir y expresaron su bronca en las redes sociales.



Gracias a las personas que hasta último momento intentaron encontrar una solución. Les mando un abrazo grande, Damian Stazzone”.

