El insólito motivo por el que Morena Beltrán fue tendencia durante el partido de Argentina: "No soy yo"

El amistoso entre la Selección Argentina y Estonia en Pamplona tuvo de todo en la primera parte. Lionel Messi fue la gran figura del equipo de Lionel Scaloni: el capitán lideró al conjunto albiceleste y marcó los dos goles con los que el campeón de la Finalissima 2022 se fue al descanso.

Sin embargo, más allá de Leo, otro nombre fue tendencia en las redes sociales: el de Morena Beltrán. ¿Qué pasó? Si bien la periodista de ESPN participó del análisis en vivo del partido en Twitter, el motivo por el que todos la mencionaron fue otro.

Antes de que comience el juego, se entonaron los himnos de ambos países y la encargada de cantar las estrofas del argentino fue una vocalista rubia, muy parecida a Morena. Rápidamente en las redes todos comenzaron a hacer chistes, en referencia a que podría tratarse de ella, a pesar de que todos sabían que no.

El meme llegó hasta la propia Morena, quien tuvo que aclarar que no se trataba de ella. "No soy yo", le respondió a una cuenta que preguntaba quién era la cantante. Y luego, entre risas, contestó a un chiste sobre el tema: "No tengo ese talento, ojalá".