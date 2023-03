Luego de estar un año de novios, este jueves 23 de marzo se casaron Sebastián Nebot y Lizy Tagliani. La pareja dio el sí en un registro civil de Berazategui por la mañana y ya se encuentran planeando la luna de miel, que será en Cancún a fin de año luego de que termine el ciclo Got Talent de Telefe.

"Viajé por trabajo y me llevaron a un boliche, a hacer una presencia, y ahí lo conocí porque la dueña no pudo ir porque estaba con un problema de salud y él se ocupó de todo; a partir de ahí pegamos una onda espectacular, que después se terminó en 2019 cuando me puse de novia”, reveló la conductora de Telefe con respecto a su relación en diálogo con Socios del Espectáculo, programa de El Trece. En este sentido, a continuación te contamos quién es Sebastián Nebot, el esposo de Lizy Tagliani.

+¿Quién es Sebastián Nebot, el esposo de Lizy Tagliani?

Sebastián Nebot, que nació en Mendoza y actualmente tiene 33 años, fue modelo y en el último periodo comenzó su militancia política en el Frente de Todos. Sin ir más lejos, estuvo como precandidato en 2021 a concejal de Guaymallén pero no ganó.

En el 2016 su nombre comenzó a ser reconocido luego de estar en pareja con Gabriel Canci, el productor y conductor histórico del espectáculo Vendimia para todos. En esa misma fiesta es donde terminó conociendo a Lizy Tagliani, quien hasta el año pasado era sólo su amiga.

Luego de ponerse de novios en el 2022 tras varios años de amistad, llegó la propuesta de casamiento: Sebastián Nebot se la hizo en la previa del cumpleaños de Lizy.

+Lizy Tagliani dio el "Sí" con Sebastián Nebot: ¡Los detalles exclusivos de la boda del año!