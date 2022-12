La Selección Argentina se llevó su tercera estrella en Qatar. Como lo hizo Diego por última vez en 1986, Lionel Andrés Messi levantó la Copa del Mundo. Rodrigo De Paul sumó minutos en todos los partidos que disputó la Selección, y fue fundamental en el campeonato albiceleste. Sin embargo, tras su llegada al país, estallaron las polémicas.

Rodrigo De Paul aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza junto al resto de sus compañeros y emprendieron la multitudinaria caravana para festejar el título junto al pueblo argentino. Luego del evento, que por motivos de seguridad terminó antes de lo previsto, fue a reencontrarse con su novia, Tini Stoessel. La cantante, que brindará una serie de shows en el Hipódromo de Palermo este diciembre, compartió el reencuentro con su pareja en sus historias. En pleno ensayo, el jugador del Atlético de Madrid posó con ella.

Pero, esto no le sentó bien a su ex pareja Camila Homs, que hizo su descargo a través de las redes sociales. En su Instagram, compartió una historia con la leyenda “Nada pa decir, ¿ustedes bien?”, sumado a otra imagen levantando el dedo del medio. Si bien no hizo una mención explícita de su ex pareja, sus seguidores no tardaron en darse cuenta que era una indirecta hacia el campeón del Mundo.

El motivo que habría desatado la ira de la modelo sería que el futbolista optó por ver a su novia, con quien compartió algunos días en Qatar en lugar de saludar a sus dos hijos en común, Francesca y Bautista, quienes no viajaron a la cita mundialista y viven en Buenos Aires junto a su madre, por lo que no comparten el día a día con él.

Cabe destacar que la separación entre Camila y Rodrigo se volvió súmamente mediática a finales del 2021, tras publicarse que la relación entre el jugador y la cantante habría nacido de una infidelidad a su ex pareja, con la que estuvo por más de 10 años, sin mencionar que el divorcio se dio en términos difíciles.