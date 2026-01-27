Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Pido disculpas por presentar a mis candidatos con el torneo ya empezado. Desde el Sifón Úbeda hasta Ronado Martínez, estas son todas mis predicciones para el primer semestre en el fútbol argentino.

Por Toti Pasman

Seguí a Bolavip en Google!
Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026
© GettyIndependiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Me robé una fecha y las estoy haciendo con el campeonato ya empezado; sepan entender. Acá están mis predicciones para el Torneo Apertura, exclusivas para BOLAVIP.

¿Quién será el goleador del torneo? Lo fácil sería decir Maravilla Martínez, aunque también se puede destacar a Castillo, de Lanús, que me encanta. Y de hecho, hasta lo veo perfil Palermo, para Boca. De todas formas, mi candidato será Ronaldo Martínez, que repetirá luego de haber sido el pichichi en el Clausura 2025. Bien apuntado por el Talleres de Tevez, ya que incluso arrancó mojando en su debut.

¿Quién va a tener toda la presión y va a estar bajo la lupa? Claudio Úbeda, el técnico de Boca. Pese a su levantada con el triunfo ante River, el Sifón terminó muy mal el año por la derrota y eliminación contra Racing. Arranca el torneo con tres partidos muy complicados, y habrá que ver cómo juega el Boca de Úbeda. Los equipos que pare, los cambios que haga y las decisiones que tome se seguirán muy de cerca por todos.

¿Quién va a ser la Wanda Nara del campeonato, que siempre va a estar en la tapa de los escándalos? Guillermo Barros Schelotto. Cuando el lío no es adentro de la cancha, el Mellizo lo termina haciendo en conferencia. Siempre llora GBS. Si no está insultando al árbitro, lo está haciendo con el cuarto o con el línea, y si no, monta un show con los periodistas en conferencia. Y tanto los colegas como los hinchas compran…

La decepción, en cambio, va a ser River. Para mí, hubo poco cambio respecto al año pasado, o al menos eso se vio por ahora. Hubo refuerzos millonarios, es verdad, pero lo que no hay es juego, ni funcionamiento colectivo. Es por eso que, para mi, el equipo de Gallardo otra vez dejará que desear.

Y el momento del gran campeón. Para mí, quien corona en este campeonato local es un equipo que cortará una racha de 24 años sin títulos nacionales. Veo a Independiente coronado a mediados de año, levantando el trofeo del Apertura. De la mano de Quinteros, el Rojo podrá volver a cantar “Será siempre Independiente, el orgullo nacional” de manera merecida. Los de Avellaneda tienen todo lo necesario para cortar la sequía este semestre.

Publicidad
La confesión de Eduardo Domínguez mientras Boca avanza por Ascacibar: “Estudiantes necesita vender”

ver también

La confesión de Eduardo Domínguez mientras Boca avanza por Ascacibar: “Estudiantes necesita vender”

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Contra Riestra, el 9 de Boca terminó siendo Di Lollo: no exagero si digo que puede venderlo en más de 20 millones

Lee también
Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol argentino: EN VIVO, minuto a minuto
Fútbol Argentino

Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol argentino: EN VIVO, minuto a minuto

Franco Mastantuono reveló por qué dejó River y se fue a Real Madrid: “No dudé nunca”
Fútbol Internacional

Franco Mastantuono reveló por qué dejó River y se fue a Real Madrid: “No dudé nunca”

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes
River Plate

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

Paul Scholes y Nicky Butt cambiaron de opinión con el Manchester United de Lisandro Martínez
Fútbol europeo

Paul Scholes y Nicky Butt cambiaron de opinión con el Manchester United de Lisandro Martínez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo