Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Me robé una fecha y las estoy haciendo con el campeonato ya empezado; sepan entender. Acá están mis predicciones para el Torneo Apertura, exclusivas para BOLAVIP.

¿Quién será el goleador del torneo? Lo fácil sería decir Maravilla Martínez, aunque también se puede destacar a Castillo, de Lanús, que me encanta. Y de hecho, hasta lo veo perfil Palermo, para Boca. De todas formas, mi candidato será Ronaldo Martínez, que repetirá luego de haber sido el pichichi en el Clausura 2025. Bien apuntado por el Talleres de Tevez, ya que incluso arrancó mojando en su debut.

¿Quién va a tener toda la presión y va a estar bajo la lupa? Claudio Úbeda, el técnico de Boca. Pese a su levantada con el triunfo ante River, el Sifón terminó muy mal el año por la derrota y eliminación contra Racing. Arranca el torneo con tres partidos muy complicados, y habrá que ver cómo juega el Boca de Úbeda. Los equipos que pare, los cambios que haga y las decisiones que tome se seguirán muy de cerca por todos.

¿Quién va a ser la Wanda Nara del campeonato, que siempre va a estar en la tapa de los escándalos? Guillermo Barros Schelotto. Cuando el lío no es adentro de la cancha, el Mellizo lo termina haciendo en conferencia. Siempre llora GBS. Si no está insultando al árbitro, lo está haciendo con el cuarto o con el línea, y si no, monta un show con los periodistas en conferencia. Y tanto los colegas como los hinchas compran…

La decepción, en cambio, va a ser River. Para mí, hubo poco cambio respecto al año pasado, o al menos eso se vio por ahora. Hubo refuerzos millonarios, es verdad, pero lo que no hay es juego, ni funcionamiento colectivo. Es por eso que, para mi, el equipo de Gallardo otra vez dejará que desear.

Y el momento del gran campeón. Para mí, quien corona en este campeonato local es un equipo que cortará una racha de 24 años sin títulos nacionales. Veo a Independiente coronado a mediados de año, levantando el trofeo del Apertura. De la mano de Quinteros, el Rojo podrá volver a cantar “Será siempre Independiente, el orgullo nacional” de manera merecida. Los de Avellaneda tienen todo lo necesario para cortar la sequía este semestre.

